Omicidio di Giovanni Mastropasqua a Foggia, gli spari e il ritrovamento in auto senza vita

Omicidio in pieno giorno a Foggia: il 50enne Giovanni Mastropasqua è stato ucciso con un colpo al collo nella sua auto. Gli inquirenti sospettano un regolamento di conti. L’uomo è stato trovato a bordo della sua Smart rossa, a due passi dal centro della cittadina. Alcuni passanti hanno visto la vittima accasciata al posto di guida e hanno pensato ad un malore, facendo partire la chiamata ai soccorsi. Mastropasqua lascia sette figli.

Giovanni Mastropasqua ucciso in pieno giorno a Foggia

Foggia torna a fare i conti con la violenza: la tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 19 giugno. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Gli spari sono stati esplosi in via Arpaia, zona ex Inam, a due passi da corso Roma. Giovanni Mastropasqua, che gli amici chiamavano semplicemente “Gigi”, è caduto vittima di quella che con ogni probabilità è un’esecuzione in piena regola, sotto gli occhi dei residenti.

Lo confermerebbe la scelta di colpire di giorno e in una zona centralissima, come a voler lasciare un messaggio. Ogni pista rimane comunque aperta.

Le indagini

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, guidati dal colonnello Michele Miulli, insieme alla pm di turno Rossella Pensa e al medico legale.

L’area è stata transennata e gli investigatori hanno avviato i rilievi tecnici. Sono stati repertati almeno tre oggetti sull’asfalto. Uno di essi è il colpo che ha causato la ferita mortale alla base del collo. Le autorità hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

Non è escluso che il killer fosse seduto accanto alla vittima o che lo abbia sorpreso mentre saliva o scendeva dall’auto, prima di fuggire a piedi.

Ipotesi sul movente

Mastropasqua, nato a San Giovanni Rotondo e residente a Foggia, era un venditore ambulante nel settore ortofrutticolo.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo aveva alle spalle piccoli precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti. È proprio in questa direzione che si orientano le prime ipotesi degli inquirenti: l’omicidio potrebbe essere maturato nell’ambito della gestione di attività illecite.