Omicidio di Romolo Baldo a Saronno, fermata la nuora Elena Pagani trovata col coltello accanto all'anziano

Fermata con l’accusa di omicidio Elena Pagani, la nuora di Romolo Baldo, l’anziano trovato senza vita nella sua villetta di Saronno, in provincia di Varese. La donna, 41 anni, che viveva nel complesso di via Pio XI con il marito assieme al suocero 87enne, è stata trovata dalle forze dell’ordine con in mano un coltello che potrebbe essere l’arma del delitto.

Elena Pagani, 41 anni, è stata fermata con l’accusa di omicidio per l’assassinio di Romolo Baldo.

La donna, che della vittima era la nuora, viveva con l’anziano e il marito nella viletta di via Pio XI a Saronno.

Sarebbe stata la stessa Pagani a chiamare il coniuge, uno dei due figli di Baldo, per raccontargli l’accaduto.

Al momento dell’arrivo degli agenti delle forze dell’ordine l’indagata si trovava seduta sul divano, con un coltello in mano.

Accanto a lei, il corpo senza vita dell’87enne. E si ipotizza che l’arma da taglio in mano a Pagani possa essere l’arma del delitto.

Romolo Baldo, 87 anni, è stato trovato senza vita nella villetta in cui era residente a Saronno, in provincia di Varese.

Fin da subito, è stato chiaro agli inquirenti che si trattasse di un omicidio, a causa delle ferite da arma da taglio riscontrate sul corpo.

Baldo viveva in una villetta a schiera nella periferia della cittadina lombarda assieme al figlio e alla nuora.

L’uomo aveva anche una figlia, abitante poco distante, che spesso si recava a far visita al padre.

Fin dalle prime ore successive al ritrovamento del corpo, gli inquirenti hanno concentrato le indagini in ambito famigliare.

Sul posto, a seguito della chiamata al 112 del figlio di Baldo, il personale sanitario, che ha constatato il decesso, e i carabinieri della compagnia cittadina.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei vicini di casa, gli agenti delle forze dell’ordine hanno condotto Elena Pagani presso la caserma di Saronno.

Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Si cerca il movente del delitto, che potrebbe risiedere in screzi nati a seguito della convivenza tra la nuora e il suocero, vedovo da un paio d’anni.