Omicidio di Romolo Baldo a Saronno, ferite di arma da taglio sul cadavere: si indaga tra i familiari

A Saronno, in provincia di Varese, si è consumato un omicidio. Secondo le prime indiscrezioni un uomo anziano è stato trovato morto nella sua abitazione con ferite da arma da taglio. Sarebbe stato accoltellato, quindi, stando ai primi rilievi dei carabinieri. All’interno della casa è arrivato anche il procuratore di turno della Procura di Busto Arsizio. Gli inquirenti starebbero considerando la pista del delitto avvenuto in un contesto familiare.

Anziano ucciso a Saronno, è giallo

Lunedì 9 giugno i carabinieri sono accorsi dopo la chiamata di alcuni vicini. I militari sono dunque arrivati in via Pio XI, in località Cassina Ferrara, nella periferia nord di Saronno (Varese).

All’interno di una villetta le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere di una persona, un uomo anziano. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Varese News e confermate dall’Ansa la vittima sarebbe stata accoltellata.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Giallo a Saronno: un uomo anziano è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione nella frazione di Cassina Ferrara con ferite da arma da taglio. Si indaga per omicidio

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 – che hanno constatato il decesso – insieme al procuratore della Procura di Busto Arsizio. Il Giorno scrive che i militari stanno ascoltando i vicini di casa della vittima nel complesso a schiera in cui si è consumato il fatto.

Per il momento non è dato conoscere i motivi che hanno portato i vicini a chiamare le autorità. Gli inquirenti indagano per omicidio. La vittima si chiamava Romolo Baldo e aveva 87 anni. Lo riporta Prima Saronno.

Si indaga per omicidio

Dati i primi rilievi sul corpo dell’anziano, sul quale sono state riscontrate ferite da arma da taglio, gli inquirenti indagano per omicidio.

Come riferito a Varese News dal comando dei carabinieri, “i primi accertamenti lasciano supporre che il fatto si sia consumato in ambito familiare“, ma per il momento non ci sono indagati.

Un’altra tragedia nel Varesotto

Saronno è stata teatro di un altro fatto di sangue: nel 2024 un uomo di 54 anni aveva ucciso la madre 81enne per poi togliersi la vita. L’allarme era stato dato da una vicina di casa.

I due corpi si trovavano nella camera da letto della donna. Dopo aver ucciso l’anziana madre il 54enne si era impiccato. Secondo gli inquirenti l’omicidio-suicidio era stato causato dalle precarie condizioni di salute della donna, che avevano esasperato l’equilibrio famigliare.