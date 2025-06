Ipotesi omicidio - suicidio a Savigliano, morti Rosanna Asteggiano e Domenico Mana: erano madre e figlio

Tragedia a Savigliano, in provincia di Cuneo. I corpi senza vita di Rosanna Asteggiano, 72 anni, e del figlio Domenico Mana, 40, sono stati rinvenuti nella loro abitazione di via Trento. L’allarme era stato dato dai vicini preoccupati per il forte odore di gas che proveniva dall’appartamento. Quando i carabinieri sono entrati nell’alloggio hanno trovato le due vittime prive di vita. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

Probabile omicidio-suicidio a Savigliano

Le informazioni sono ancora in divenire. La sera di giovedì 5 giugno a Savigliano, in provincia di Cuneo, i carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di Rosanna Asteggiano e del figlio Domenico Mana.

I cadaveri giacevano all’interno di un appartamento di un condominio di via Trento. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini, attirati dal forte odore di gas che avvertivano dall’abitazione.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà I carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di Rosanna Asteggiano e del figlio Domenico Mana nella loro abitazione a Savigliano, Cuneo. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Le due vittime vivevano insieme. Secondo i primi riscontri riportati dall’Ansa la madre, 72 anni, sarebbe morta per prima seguita dal figlio. Per questo gli investigatori non escludono l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e sono coordinate dal procuratore di Cuneo, il dottor Onelio Dodero. Quest’ultimo ha disposto l’autopsia dei due cadaveri per fare luce sulle circostanze che hanno determinato la tragedia.

Come sono morti Rosanna Asteggiano e Domenico Mana

Come già detto, i carabinieri non escludono l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Per il momento non è dato conoscere le dinamiche di famiglia, né la vita quotidiana delle due vittime.

Tuttavia, scrive Torino Today, gli investigatori non escludono nemmeno l’ipotesi di un gesto volontario di Domenico Mana. Considerato che la donna potrebbe essere morta per prima, ciò potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Il figlio, dunque, potrebbe aver deciso di togliersi la vita non sopportando il dolore.

Le indagini: disposta l’autopsia

Il procuratore di Cuneo Onelio Dodero ha disposto l’autopsia sui corpi di Rosanna Asteggiano e Domenico Mana. L’esame autoptico si terrà presso l’ospedale di Savigliano.

Cuneo Dice riporta che sui corpi delle vittime non sarebbero presenti segni di violenza e che le morti risalirebbero ad almeno 36 ore prima del rinvenimento da parte dei carabinieri. Dopo il ritrovamento i vigili del fuoco, i militari e il personale del 118 hanno lavorato fino a mezzanotte per mettere in sicurezza la palazzina e l’intera area e scongiurare, così, eventuali incendi dovuti alla dispersione del gas.

Mentre gli inquirenti lavorano sul caso tutte le ipotesi restano valide. Il 17 febbraio a Montignoso (Massa Carrara) si è consumata un’altra tragedia: i corpi di una coppia di coniugi erano stati trovati nel loro appartamento. L’uomo avrebbe sparato alla moglie prima di rivolgere l’arma contro se stesso.