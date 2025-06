Omicidio Martina Carbonaro ad Afragola, killer Alessio Tucci scrive a Papa Leone XIV: la reazione della mamma

Alessio Tucci, il 19enne in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata 14enne Martina Carbonaro, ha scritto una lettera al Papa per chiedere “perdono“. La madre della giovane vittima ha commentato la vicenda sui social: “Spero non risponda”. Il ragazzo, reo confesso, è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

La richiesta di Tucci al Papa

Il 19enne, attualmente detenuto per il delitto di Martina Carbonaro, avvenuto il 26 maggio, ha affidato la sua lettera indirizzata al Pontefice a un parroco impegnato in attività di volontariato nel carcere in cui si trova.

Da quanto si è appreso, nella missiva Tucci ha chiesto a Papa Leone XIV di essere perdonato per quello che ha fatto e di rivolgere una preghiera per Martina.

La madre di Martina Carbonaro

Il ragazzo è reo confesso ed è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Tucci ha ammesso di aver ucciso l’ex fidanzata in un casolare abbandonato di Afragola (Napoli).

La reazione della madre di Martina Carbonaro

Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro, ha affidato ai social il suo pensiero sulla missiva inviata da Tucci al pontefice.

“Spero, caro Papa, che non gli risponderete neanche”, ha scritto la donna in un post.

“Un mostro ha ucciso la mia unica figlia – continua il messaggio della donna – la mia vita. Il delitto che ha fatto lui non lo avrebbe fatto nemmeno un serial killer. Niente perdono. Io sono una mamma afflitta dal dolore. Voglio giustizia. Fine pena mai per il mostro”.

Indagini sulle chat tra Alessio Tucci e i suoi familiari

Intanto proseguono le indagini sul femminicidio, la Procura ha sequestrato sette dispositivi informatici tra cui i telefonini di Alessio Tucci, dei suoi familiari e il tablet di Martina.

Gli apparecchi saranno passati al setaccio e le analisi potrebbero durare anche qualche settimana, Si cercano altre informazioni utili sul delitto, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di messaggi tra Tucci e i suoi parenti dopo il femminicidio.