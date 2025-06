Perché Belve Crime stasera 17 giugno non va in onda, la decisione e la replica di Fagnani a Corona su Bossetti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Belve Crime stasera, martedì 17 giugno, non va in onda su Rai2. Nessuno stop né cancellazione: la puntata trasmessa il 10 giugno con l’intervista a Massimo Bossetti era l’unica prevista per questa stagione. Francesca Fagnani, conduttrice del programma, ha nel frattempo smentito le accuse lanciate da Fabrizio Corona su un presunto pagamento Rai a Bossetti.

Belve Crime stasera non è previsto: il chiarimento della Rai

Contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore, Belve Crime stasera non va in onda semplicemente perché era prevista una sola puntata, trasmessa martedì 10 giugno su Rai2.

A chiarirlo è stata direttamente la Direzione Intrattenimento Prime Time, che ha smentito le indiscrezioni su presunti “slittamenti” dovuti alla partita tra Spagna e Italia degli Europei Under 21.

Fonte foto: IPA

Francesca Fagnani

“Nessun calendario con più puntate è mai stato annunciato“, spiega la Rai. E infatti, al termine della puntata inaugurale, Francesca Fagnani ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione.

Lo spin-off, dunque, è stato concepito come evento unico per ora, ma con probabile ritorno nel 2026.

Francesca Fagnani smentisce Corona: “Bossetti non è stato pagato”

Parallelamente all’interesse per il programma, si è acceso il caso mediatico legato alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha accusato la Rai di aver pagato Massimo Bossetti per l’intervista. L’ex re dei paparazzi ha parlato di un compenso a “quattro zeri”, citando una presunta fonte interna al carcere di Bollate.

Immediata la replica di Francesca Fagnani su X: “Non è assolutamente vero!“.

A smentire Corona è intervenuta anche la produzione con una nota ufficiale: “Fremantle non ha elargito alcun compenso a Bossetti e si riserva di agire in sede legale per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista”.

Il futuro di Belve e Belve Crime

Il successo della prima puntata di Belve Crime, che ha totalizzato 1.570.000 telespettatori, ha spinto Rai2 a confermare il format per la prossima stagione. Secondo Adnkronos, Francesca Fagnani ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai.

Il 27 giugno saranno presentati i palinsesti ufficiali, dove verrà confermato il futuro di Belve, Belve Crime e della stessa conduttrice, ormai punta di diamante della seconda rete.

Nella puntata del 10 giugno sono stati intervistati, oltre a Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione, protagonisti di alcune delle più note pagine di cronaca nera italiana.