Picchia la moglie e la chiude in casa, 39enne arrestato a Como: come la donna è riuscita a salvarsi

E’ di un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Como. Un 39enne comasco è stato fermato nel pomeriggio di ieri in un quartiere a sud della città, dopo che una segnalazione al 112 aveva allertato le forze dell’ordine su una lite domestica. L’uomo è stato anche indagato per sequestro di persona.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 17.00 in un condominio del quartiere Rebbio, a sud di Como. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il 39enne in evidente stato di agitazione, mentre la sua compagna, il figlio piccolo e i genitori anziani apparivano spaventati e reticenti.

Scoperta una situazione di violenza

Grazie all’esperienza operativa, i poliziotti hanno separato i presenti e ricostruito una situazione di maltrattamenti e violenze psico-fisiche mai denunciate, perpetrate dall’uomo a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti e dalla necessità di denaro.

Dettagli dell’aggressione

Nel pomeriggio, in un momento di alterazione, l’uomo avrebbe picchiato la compagna, privandola del cellulare e impedendole di uscire di casa. La donna, impossibilitata a comunicare, ha chiesto aiuto dal balcone. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, l’uomo ha continuato nei maltrattamenti fino all’arrivo della Polizia.

Conseguenze e arresto

La donna è stata trasportata in ospedale, dove le sono state diagnosticate lesioni a una clavicola e a un braccio, con 30 giorni di prognosi. Il 39enne è stato portato in Questura e, dopo la valutazione dei fatti e dei suoi precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, oltre a essere denunciato per sequestro di persona. Il P.M. di turno ha disposto il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Como.

