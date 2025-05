Pordenone, espulsi due stranieri irregolari: uno di loro ha partecipato a un furto da 70.000 euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due espulsioni sono state eseguite dalla Questura di Pordenone il 22 e 23 maggio 2025. Un cittadino ghanese e uno serbo sono stati allontanati dall’Italia per violazioni dei termini di soggiorno e furto aggravato.

Espulsione del cittadino ghanese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 22 maggio 2025, la Questura di Pordenone ha eseguito l’espulsione di un cittadino ghanese. Entrato nel territorio Schengen con un visto di breve durata rilasciato dall’Ambasciata tedesca ad Accra, l’uomo non ha rispettato i termini autorizzati, soggiornando irregolarmente per diversi mesi in Italia. Il Prefetto di Pordenone ha adottato un decreto di espulsione ai sensi dell’art.13 co.2 lett.b) D.lgs.286/98. Dopo le procedure amministrative, il cittadino è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove ha lasciato l’Italia con un volo diretto ad Accra.

Espulsione del cittadino serbo

Il giorno successivo, il 23 maggio 2025, la Polizia di Stato della Questura di Pordenone, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone, ha eseguito la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze nei confronti di un cittadino serbo. L’uomo era stato ritenuto responsabile, insieme a due connazionali, di un furto aggravato di abbigliamento di un noto marchio francese a Firenze nel gennaio precedente, causando un danno di particolare entità del valore commerciale di oltre 70.000€. Il GIP del Tribunale di Firenze ha deciso di applicare l’espulsione dal territorio nazionale in sostituzione della pena detentiva, con l’avvertimento che, in caso di rientro, dovrà scontare la pena residua della detenzione. Dopo le procedure amministrative, il cittadino serbo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Venezia, da cui ha lasciato l’Italia con un volo diretto a Belgrado.

Fonte foto: IPA