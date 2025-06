Possibili tracce Maturità 2025, da Manzoni e D'Annunzio a Mussolini e l'intelligenza artificiale

La Maturità 2025 si avvicina e come da tradizione partono i pronostici su quali tracce potrebbero essere recapitate nelle scuole di tutta Italia. In vista della prima prova è scattata la caccia agli indizi e alle ricorrenze che possano far risalire agli autori e agli argomenti scelti dal ministero dell’Istruzione per le sette tracce dello scritto d’italiano.

La Maturità 2025

Il toto-traccia impazza da giorni tra gli oltre 524mila studenti che quest’anno sosterranno l’esame di Stato per il diploma, già impegnati a investigare sui profili dei componenti delle commissioni.

La prima data cerchiata in rosso è mercoledì 18 giugno, ore 8.30, quando di svolgerà la prima prova uguale per tutti gli istituti, mentre il giorno dopo sarà il turno dello scritto d’indirizzo: Latino al liceo Classico, Matematica allo Scientifico, Economia Aziendale negli istituti tecnici Commerciali ecc… Il 23 giugno avranno inizio gli esami orali.

Fonte foto: ANSA

Studenti di un Liceo di Brescia durante la maturità 2024

Le possibili tracce prima prova

Lo scritto d’italiano della durata di 6 ore metterà di fronte i maturandi alla possibilità di scegliere tra sette tracce, suddivise in tre tipologie: analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema d’attualità (Tipologia C).

Tra gli autori papabili per l’analisi del testo, secondo i sondaggi del portale Skuola.net, circolano soprattutto Gabriele D’Annunzio, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli, nonostante questi ultimi due poeti siano stati scelti recentemente dal Ministero.

Le indicazioni più utili possono arrivare dalle ricorrenze del 2025 ed è così che salgono nei pronostici Italo Calvino, per i 40 anni dalla sua morte, Giosuè Carducci, per i 190 anni dalla sua nascita, Alessandro Manzoni e Dante, in occasione rispettivamente del 240esimo e 760esimo anniversario dei loro natali. In corsa anche Italo Svevo, assente dalla traccia di italiano da diverso tempo.

Per quanto riguarda la tipologia B, quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla morte di Hitler e Mussolini, ma anche il 75esimo anniversario dalla dichiarazione di Schuman, che pose le basi per la creazione dell’Unione europea, e i 40 anni dal trattato di Schengen, che potrebbero suggerire un tema sull’Europa politica.

Infine, per il tema d’attualità gli studenti puntano sull’intelligenza artificiale e sulla Chiesa, visto il giubileo e l’elezione di Papa Leone XIV, ma non è da escludere argomenti sempre più presenti nelle cronache quotidiane come la violenza di genere o le guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

Il confronto con il 2024

Si tratta in ogni caso di ipotesi più che di previsioni basate su elementi concreti, come dimostrato anche l’anno scorso: tra le possibili tracce pronosticate alla vigilia, dal delitto Matteotti alla Palestina, dall’intelligenza artificiale a Guglielmo Marco, dai tanti autori ricorrenti anche quest’anno a Luigi Pirandello, soltanto lo scrittore siciliano Premio Nobel fu effettivamente indovinato.

Queste le sette tracce della prima prova della maturità 2024:

Giuseppe Ungaretti: poesia Pellegrinaggio

Luigi Pirandello: brano tratto da Quaderni di Serafino Gubbio operatore

Giuseppe Galasso: Storia d’Europa, per il testo argomentativo. Si parla anche dell’uso della bomba atomica e della Guerra fredda, con lo scenario geopolitico relativo all’equilibrio del terrore

Rita Levi Montalcini: Elogio dell’imperfezione

Maria Agostina Cabiddu: testo sull’importanza del patrimonio artistico e culturale

Nicoletta Polla Mattiot: Riscoprire il silenzio

Maurizio Caminito: Profili, selfie e blog