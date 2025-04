Previsioni meteo per Ponte del 25 aprile tra piogge e temporali, come sarà il tempo e in quali regioni pioverà

Le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile non lasciano ben sperare chi sta organizzando gite e pic nic all’aperto. Su gran parte d’Italia il tempo è instabile con nubi sparse e deboli piogge alternate a schiarite. Ma ci sono anche aree in cui splende il sole.

Le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile

Dal 22 aprile torna l’instabilità su tutta l’Italia. Al Nord bubi sparse alternate ad ampie schiarite su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio qualche rovescio sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Prevalenza di tempo variabile ovunque anche nelle regioni centrali, dal pomeriggio qualche temporale interesserà l’Appennino, tra Umbria e Lazio.

Al Sud ancora variabilità sul basso versante tirrenico con al più locali pioviggini; ampi spazi soleggiati altrove.

Il 23 aprile si segnala maggiore instabilità con associati rovesci e qualche temporale tra Nordest ed Emilia Romagna, nuvolosità in aumento con fenomeni in arrivo sui versanti adriatici e solo occasionalmente su interne Tirreniche al Centro e al Sud tra Appennino, Cilento e Puglia.

Il meteo, dopo Pasqua e Pasquetta, peggiora il 24 aprile con rovesci e temporali al Nord, al Centro e al Sud. Fanno eccezione solo le isole Sicilia e Sardegna con ampie schiarite. Il 25 aprile piove al Nord Ovest e al Centro sull’adriatico. Il 26 e il 27 aprile la situazione meteo migliora leggermente, il cielo resta coperto con deboli piogge su gran parte d’Italia alternate a schiarite.

Come sarà il tempo per il Ponte del 25 aprile

Nel weekend del Ponte del 25 aprile, un impulso di aria fredda raggiungerà le Alpi nella tarda serata di giovedì o a fine giornata e transiterà sulla Penisola.

Temporali e grandinate potrebbero interessare le regioni del Nordest e del medio e basso Adriatico, ma l’instabilità non mancherà anche su altre zone.

Gli strascichi di questo passaggio si faranno sentire anche nella giornata di sabato ma prevalentemente al Sud mentre domenica si dovrebbe andare verso un miglioramento. Le temperature sono in calo il 25 e il 26 aprile mentre risalgono il 27 aprile.

Le massime saranno tra i 15 °C e i 20 °C al Nord e al Centro e tra i 17 °C e i 22 °C al Sud.