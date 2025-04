Procura apre un fascicolo sulla laurea della ministra Calderone, ma lei non è ancora indagata: tutta la storia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla regolarità della laurea conseguita da Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’indagine fa seguito a un esposto presentato dopo un’inchiesta giornalistica che ha sollevato dubbi sul titolo ottenuto dalla ministra nel 2002 presso la Link Campus University, all’epoca affiliata a un’università straniera.

Indagine sulla laurea della ministra Calderone

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo conoscitivo, al momento senza indagati, sulla laurea conseguita dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

L’iniziativa fa seguito a un esposto presentato da un professore universitario di Brescia, dopo gli articoli sull’argomento pubblicato dal Fatto Quotidiano, in relazione alla regolarità del suo titolo di studio.

Fonte foto: ANSA La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla laurea conseguita dalla ministra Calderone

Le verifiche che sono state avviate per accertare la correttezza dell’iter universitario non rappresentano al momento un’accusa formale nei confronti della ministra, che al momento si dice “serenissima”.

Il caso emerso tre settimane fa

La vicenda era emersa il 22 marzo 2025, quando un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano aveva sollevato dubbi sulla laurea della ministra Calderone, ottenuta presso la Link Campus University.

Secondo quanto riportato, il titolo sarebbe stato conseguito in tempi ritenuti anomali: più esami in un giorno, anche nei festivi, tutto avvenuto mentre il marito dell’attuale ministra sedeva nel Consiglio d’amministrazione dell’università.

L’ateneo, in quel periodo, era inoltre una sede distaccata della Libera Università di Malta e non rientrava pienamente nel sistema universitario italiano, sebbene in molti abbiano poi approfittato del cambio di status “per far valere esami attestati con documenti cartacei non tracciabili”.

La risposta della ministra

La ministra Calderone ha risposto alle accuse affermando di aver seguito un percorso universitario compatibile con i suoi impegni lavorativi e che la laurea è stata ottenuta in modo regolare, secondo le procedure previste dall’ateneo.

“Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale – ha detto la Calderone – ossia della determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, con riferimento all’esposto sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato”.

Per la ministra Calderone “dopo tale autorevole avallo, pienamente conforme a quanto ho sempre sostenuto, la storia finisce qui. A questo punto ho il dovere di procedere per il reato di diffamazione per ogni malevola illazione contro la mia persona”.