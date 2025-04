Quando è morto davvero Papa Francesco? La macchia sul volto e la teoria sulla data del decesso posticipata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Papa Francesco è morto alle ore 7.35 di lunedì 21 aprile 2025 nel suo appartamento alla Domus Santa Marta, a causa di un ictus. C’è però chi sospetta, per via di una macchia notata sul volto del Pontefice, che il decesso sia avvenuto ore prima, domenica. E che la data della morte sia stata posticipata nella versione ufficiale del Vaticano per evitare di farla coincidere con il giorno di Pasqua.

Quando è morto Papa Francesco?

Stando alla versione ufficiale del Vaticano, Papa Francesco è morto a causa di un ictus cerebrale che lo ha colto nella mattinata del lunedì dell’Angelo, 21 aprile.

Il Santo Padre si sarebbe svegliato intorno alle 6. I collaboratori lo hanno trovato “in condizioni discrete”, ma circa un’ora dopo Bergoglio si è sentito male. Il decesso è avvenuto alle 7:35.

Fonte foto: ANSA La salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro

Secondo Dagospia però ci sarebbero dubbi sull’effettiva data della morte del Pontefice, che potrebbe essere avvenuta alcune ore prima di quanto indicato.

La macchia sul volto di Bergoglio

Ad alimentare i dubbi è una macchia scura sul volto del Papa che è stata notata nelle immagini della salma diffuse dal Vaticano.

Secondo fonti mediche interpellate da Dagospia è difficile che possa trattarsi di un livido dovuto a un trauma.

Potrebbe invece trattarsi di una ipostasi, ovvero una raccolta di sangue in alcune parti del corpo che può avvenire nelle ore successive al decesso.

La teoria sulla data del decesso posticipata di alcune ore

Secondo questa teoria quindi il decesso di Papa Francesco potrebbe essere avvenuto alcune ore prima della versione ufficiale, nella serata o nel pomeriggio di domenica.

Lo stesso giorno dell’ultima apparizione in pubblico di Bergoglio, nella mattinata di Pasqua. Papa Francesco si è affacciato sul balcone, mostrandosi affaticato e provato, per salutare i fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua.

Verso le 10 del mattino di martedì 22 aprile è arrivato l’annuncio della morte del Papa. Secondo l’ipotesi di Dagospia la data e l’orario del decesso potrebbero esseri diversi da quelli della versione ufficiale.

Non la mattina di lunedì ma la serata di domenica. Secondo questa teoria i vertici del Vaticano potrebbero aver deciso di posticipare di qualche ora il decesso di Bergoglio per evitare di associare il giorno di Pasqua a un evento drammatico come la morte del Papa.