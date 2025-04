Come saranno i funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile, le scelte di Bergoglio sulla nuova cerimonia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Papa Francesco sarà sepolto sabato 26 aprile alle 10: saranno funerali sobri, come da lui stesso desiderato, privo di fasti e titoli solenni. Le esequie, divise in tre fasi, riflettono il suo desiderio di essere ricordato come un semplice pastore e non come “un potente di questo mondo”.

I funerali semplici di Papa Francesco

Non sarà una novità assoluta, in quanto già per le esequie di Benedetto XVI venne scelto un rito sobrio, ma probabilmente i funerali di Papa Francesco saranno ricordati come quelli più semplici della storia.

Sabato 26 alle ore 10 la celebrazione per l’ultimo saluto a Papa Bergoglio sarà “con dignità, ma come ogni cristiano”, rinunciando a cerimoniali sontuosi, titoli altisonanti e antiche formalità.



Le tre tappe o “stazioni” dei funerali di Papa Francesco

Il nuovo rito funebre, approvato il 29 aprile 2024 e redatto dall’arcivescovo Diego Ravelli, restituisce l’immagine del Papa come pastore e seguace di Cristo. Anche il linguaggio cambia: sarà ricordato come “Papa”, “Episcopus Romae”, “Pastor” o “Romanus Pontifex”.

Addio alle tre bare tradizionali

La prima tappa ha sede nella cappella privata della sua residenza. Al capo della Direzione Sanità il compito di redigere il rapporto ufficiale sulla morte, includendo l’esito dell’esame del corpo, l’accertamento del decesso e la causa.

Dopo la vestizione con la talare bianca, il trasferimento delle spoglie del Papa nella cappella. Lì prevista la presenza del Camerlengo, del Decano, del maestro delle celebrazioni liturgiche.

Al Camerlengo il ruolo di presiedere il rito iniziale, pronunciando la preghiera: “Pastor noster, Papa Franciscus, cum Christo mortuus est”. La deposizione della salma, con vesti rosse, mitra e pallio ma priva del pastorale, come previsto in una sola bara di legno e zinco, che prende il posto delle tre tradizionali. Al suo fianco il cero pasquale.

È stata soppressa la traslazione della salma al palazzo apostolico. Al maestro delle celebrazioni l’incombenza di stabilire quando i fedeli possono rendere omaggio.

Le altre due tappe

Nelle tappe successive vi sono altre significative novità rispetto alle tradizioni precedenti. La salma, trasportata in processione nella Basilica di San Pietro, sarà esposta ai fedeli direttamente nella bara, anziché su un alto cataletto.

Non sarà più posto il pastorale papale accanto alla bara e, poiché la deposizione è avvenuta prima, la bara sarà chiusa la sera precedente alla Messa esequiale.

Il Camerlengo presiederà il rito e leggerà il rogito in latino, che riassume la vita e le opere del Papa. Prima della sepoltura, saranno aggiunti nella bara una borsa con le monete papali e il tubo con il rogito. Sulla bara ci sarà il libro dei Vangeli.

La sepoltura, infine, avverrà senza l’antico rito della deposizione in tre bare, sostituito da un unico feretro. Prima delle operazioni, i sigilli del Camerlengo e di altre autorità saranno impressi sulla bara. I funerali segnano l’inizio dei cosiddetti “Novendiali”, nove giorni di Messe di suffragio a San Pietro.