Quanto vale il montepremi della finale del Roland Garros fra Sinner e Alcaraz: pioggia di milioni

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Roland Garros 2025, che mette in palio un montepremi ricchissimo: 2,55 milioni di euro destinati al vincitore. Entrambi i tennisti hanno già ottenuto oltre un milione di euro come finalisti, nel contesto di un bottino totale in palio nel torneo che supera i 56 milioni.

Il ricco montepremi del Roland Garros 2025

Un montepremi da capogiro attende il vincitore del Roland Garros 2025: ben 2,55 milioni di euro andranno al tennista che conquisterà il titolo, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Per la prima volta i due campioni, numero 1 e 2 del mondo in base il ranking ATP, si affronteranno in una finale Slam, fissata per domenica 8 giugno alle ore 15.

In finale al Roland Garros 2025, Jannik Sinner ha già vinto un premio da 1,275 milioni di euro

I guadagni di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Giunti all’atto conclusivo del torneo, entrambi i tennisti hanno già ottenuto un premio di 1,275 milioni di euro. Chi solleverà il trofeo, però, riceverà esattamente il doppio dell’importo.

L’edizione 2025 del Roland Garros ha messo in palio complessivamente 56,352 milioni di euro, una cifra cresciuta del 5,21% rispetto al 2024.

L’incremento ha interessato tutte le fasi della competizione, coinvolgendo sia il tabellone maschile che quello femminile.

Tutti i premi del Roland Garros

Il Roland Garros 2025 ha confermato una crescita significativa in termini economici, premiando i giocatori in modo progressivo a ogni fase del torneo.

Chi ha superato il primo turno ha ricevuto 78mila euro, cifra aumentata a 117mila euro per chi ha raggiunto il secondo. Passando al terzo turno, il compenso è salito a 168mila euro, mentre gli ottavi di finale hanno garantito 265mila euro.

L’accesso ai quarti ha portato nelle tasche degli atleti 440mila euro. I semifinalisti si sono assicurati 690mila euro, e i due finalisti hanno ricevuto ciascuno 1 milione e 275mila euro.

Il montepremi degli Internazionali

Alcune settimane fa, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono sfidati in finale agli Internazionali d’Italia, con lo spagnolo che si è imposto sull’italiano e ha incassato un premio di 985mila euro, quasi il doppio rispetto al secondo classificato, che ha ricevuto 524mila euro.

A livello stagionale, Alcaraz ha già superato i 2,7 milioni di dollari grazie ai successi sulla terra rossa, tra cui Montecarlo e Roma, portando i suoi guadagni in carriera (prima del Roland Garros) a circa 41,5 milioni.

Sinner, nonostante una stagione viziata anche dallo stop per il caso Clostebol, ha raggiunto i 2,15 milioni di dollari, con un totale in carriera intorno ai 40 milioni.