Raffica di Daspo, 27 tifosi del Matera denunciati: cos'è accaduto dopo la partita con il Casarano

E’ di 27 persone Daspo il bilancio degli scontri avvenuti a Matera dopo la partita di calcio tra F.C. Matera e SSD Casarano Calcio. Gli incidenti si sono verificati domenica 20 ottobre 2024 presso lo Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”. I tifosi materani sono stati accusati di violenti scontri con i tifosi ospiti.

La dinamica degli scontri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, al termine dell’incontro, un gruppo di ultras materani, alcuni con il volto coperto e armati di pietre, bottiglie e cinture, ha cercato di entrare in contatto con i tifosi del Casarano nel quartiere Piccianello. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse, permettendo ai tifosi ospiti di allontanarsi in sicurezza.

Le indagini e le accuse

La Digos, supportata dalle videoriprese della Polizia Scientifica, ha identificato 26 persone ritenute responsabili di lancio di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici e travisamento durante manifestazioni sportive. Le accuse si basano sugli articoli 6bis e 6ter della legge 401/1989 e sull’articolo 5 della legge 152/1975.

Provvedimenti e Daspo

Con il nulla osta della Procura della Repubblica di Matera, il Questore ha emesso 26 provvedimenti di Daspo nei confronti degli indagati, vietando loro l’accesso alle manifestazioni sportive per un periodo da 1 a 5 anni. Un ulteriore Daspo è stato emesso contro un tifoso che, pur non avendo commesso reati, è stato ripreso in atteggiamenti violenti. Questo tifoso, già destinatario di un Daspo , dovrà rispettare un divieto di 5 anni con obbligo di presentarsi in Questura durante le partite casalinghe del Matera.

Rispetto dei diritti

Si sottolinea che gli accertamenti sono condotti nel rispetto dei diritti degli indagati, della presunzione di innocenza e in attesa di ulteriori verifiche giudiziarie. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Matera.

Fonte foto: IPA