Ragazza aggredita e trascinata in strada a Capri, il video choc: la violenza di un 33enne poi fermato

Una ragazza è stata brutalmente aggredita in pieno centro a Capri, all’alba di domenica 20 luglio. L’uomo l’ha spinta a terra e trascinata per le gambe davanti a testimoni attoniti. La scena, ripresa in un video amatoriale, è diventata virale in poche ore. Il 33enne responsabile è stato poi rintracciato e identificato dai carabinieri dell’isola.

Ragazza aggredita e trascinata in strada a Capri

Come riporta ANSA, L’aggressione si è consumata intorno alle cinque del mattino in via Roma, nel cuore dell’isola, all’altezza dello stazionamento dei taxi.

Le immagini mostrano un uomo di corporatura robusta afferrare una ragazza, gettarla sull’asfalto e trascinarla con forza. Il contesto è quello di una notte estiva appena terminata, con alcuni locali ancora aperti e diversi avventori presenti.

La ragazza è stata aggredita in via Roma a Capri

Chi ha assistito alla scena ha raccontato che l’uomo brandiva una bottiglia. Alcuni dei presenti sono intervenuti verbalmente per fermare l’aggressione, paventando l’intervento dei carabinieri.

Proprio grazie a uno smartphone, la violenza è stata documentata: il video è stato poi inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha diffuso per denunciare pubblicamente quanto accaduto.

Fermato l’aggressore: chi è

Poche ore dopo l’aggressione, i carabinieri sono stati allertati per la presenza di un soggetto in stato di ebbrezza che disturbava i passanti al porto di Marina Grande.

Giunti sul posto, i militari hanno riconosciuto immediatamente l’uomo come lo stesso protagonista del video girato in via Roma.

Si tratta di un 33enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, si trovava a Capri per motivi lavorativi.

Sicurezza a Capri, cresce la tensione dopo l’aggressione

Il caso ha riacceso i riflettori sull’emergenza sicurezza sull’isola, già scossa di recente da altri episodi. Solo pochi giorni prima, il 14 luglio, un politico britannico era stato vittima di uno scippo da 300mila euro.

Ora, a rendere più allarmante il quadro, si aggiunge l’aggressione fisica a una donna, in uno dei punti più frequentati del centro storico.

Il video, pur nella sua crudezza, ha dato voce a un episodio che altrimenti rischiava di restare sotto traccia. Resta ora da capire se la vittima deciderà di farsi avanti e denunciare formalmente, affinché il responsabile possa rispondere davanti alla giustizia.