Il barone Ara Darzi rapinato a Capri, ladri rubano l'orologio da 200 mila euro e scappano in motoscafo

Due rapinatori hanno aggredito a Capri il barone Ara Darzi, sottraendogli un orologio Richard Mille da 200mila euro. La rapina al chirurgo e Lord britannico è avvenuta in via Vittorio Emanuele, con una fuga iniziata a piedi e proseguita addirittura in motoscafo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini acquisendo le immagini di videosorveglianza.

La rapina dell’orologio al barone inglese

Un colpo clamoroso, quello messo a segno a Capri nella serata di lunedì 14 luglio ai danni del barone Ara Warkes Darzi. Due uomini gli hanno sottratto con destrezza un prezioso orologio dal polso, riuscendo poi a far perdere le proprie tracce tra i vicoli dell’isola.

La vittima, figura di primo piano nel Regno Unito, è un medico chirurgo, professore e membro della Camera dei Lord. Ara Darsi in passato ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretario alla Sanità, quando al governo c’erano i laburisti guidati da Gordon Brown.

Il barone Ara Darzi

Furto e fuga da film a Capri

Il furto è avvenuto in via Vittorio Emanuele, uno dei luoghi più iconici e affollati del centro caprese. I due aggressori hanno colto Darzi di sorpresa, strappandogli dal polso un Richard Mille RM 07, orologio di lusso dal valore stimato oltre i 200mila euro.

Subito dopo il colpo, i rapinatori si sono dati alla fuga correndo verso i Giardini di Augusto, per poi imboccare la panoramica via Krupp.

Secondo quanto trapelato, i malviventi avrebbero proseguito fino a Marina Piccola, dove presumibilmente li attendeva un motoscafo pronto per la fuga via mare.

Polizia locale e carabinieri della stazione di Capri sono immediatamente intervenuti sul posto, dando avvio alle indagini. Le forze dell’ordine hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate lungo l’itinerario della fuga.

La nota del sindaco

In una nota ufficiale, il sindaco Paolo Falco – al momento non presente a Capri – ha espresso solidarietà a Darzi a nome dell’intera amministrazione e dei cittadini.

“Quanto accaduto è certamente un’anomalia per un’isola che è e resta profondamente sicura e accogliente” ha voluto chiarire Falco. “Temiamo anzi che si sia trattato di un’azione mirata e pianificata. Ad ogni modo rafforzeremo le misure di sicurezza, anche nelle zone più centrali e turisticamente frequentate”.

Chi è il barone Ara Darzi

Noto chirurgo e politico, membro della Camera dei Lord nel Regno Unito, Ara Warkes Darzi ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 durante il governo laburista di Gordon Brown.

Professore all’Imperial College di Londra, occupa la cattedra Paul Hamlyn di chirurgia ed è specializzato in tecniche mininvasive e robotiche. È anche co-direttore dell’Institute of Global Health Innovation e del NIHR Imperial Patient Safety Translational Research Centre.

Nato a Baghdad da una famiglia armena fuggita dal genocidio del 1915, ha origini legate alla città ottomana di Erzurum. La sua storia familiare è segnata da gravi persecuzioni, con soli due sopravvissuti tra i cinque figli dei suoi bisnonni paterni.