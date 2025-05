Rapina un ragazzo a Ponte Sisto per la catenina, poi prende a testate l’auto della Polizia: arrestato a Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per rapina e danneggiamento ai beni dello Stato il bilancio di un’aggressione avvenuta sul lungotevere a Roma. Un giovane di origini marocchine ha colpito un coetaneo per rubargli la catenina, ma è stato fermato dagli amici della vittima.

L’aggressione sul lungotevere

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’altezza di Ponte Sisto, dove un gruppo di quattro ragazzi stava passeggiando. Il ventiquattrenne ha scelto la sua vittima tra loro, avvicinandola con la scusa di chiedere l’elemosina. Dopo averla afferrata per la maglietta, l’ha colpita al petto per strapparle la catenina, per poi darsi alla fuga.

L’intervento degli amici e della Polizia

Gli amici della vittima non hanno esitato a intervenire. Mentre uno di loro contattava la Sala Operativa della Questura, gli altri si sono lanciati all’inseguimento dell’aggressore. Proprio quando sono riusciti a bloccarlo, sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, che hanno assistito al tentativo del ragazzo di disfarsi della refurtiva. Tuttavia, il ciondolo è rimasto tra le sue mani.

La reazione violenta e l’arresto

Non pago della violenza agita poco prima, il giovane ha riversato la sua ira contro il plexiglass divisorio dell’auto di servizio, prendendolo a calci e testate durante l’intero tragitto fino a via Genova. Arrestato per la rapina commessa nei confronti del coetaneo, dovrà rispondere anche di danneggiamento ai beni dello Stato.

La convalida dell’arresto

Fermo restando che l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, si precisa che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è considerarsi non colpevole fino ad un accertamento definitivo.

Fonte foto: IPA