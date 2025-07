Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per rapina aggravata nella notte del 21 luglio 2025 a Bari, in Piazza Umberto I. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che è intervenuta dopo una segnalazione dell’Esercito Italiano. I due uomini, un 22enne e un 27enne di nazionalità gambiana, sono stati fermati e trovati in possesso di oggetti sottratti alla vittima e di armi improprie. Gli arresti sono stati disposti in attesa della convalida da parte del giudice.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2025, quando una pattuglia della Volante è intervenuta in Bari, precisamente in Piazza Umberto I, a seguito di una segnalazione di rapina appena avvenuta. La richiesta di intervento è partita da una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nel servizio “Strade Sicure” in piazza Moro, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine dopo aver ricevuto la denuncia della vittima.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la vittima ancora visibilmente scossa. L’uomo ha subito indicato agli operatori uno dei presunti autori della rapina. Il sospettato, un cittadino gambiano di 27 anni, è stato prontamente individuato e bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione, il giovane mostrava segni evidenti di agitazione, comportamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

All’interno del marsupio in possesso del 27enne, gli agenti hanno rinvenuto il telefono cellulare, un pacchetto di sigarette e un porta spiccioli, tutti oggetti che erano stati sottratti poco prima alla vittima. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato come prova del reato commesso.

Il secondo arresto e il ritrovamento delle armi

Poco dopo il primo fermo, la Polizia ha individuato un secondo uomo, anch’egli di nazionalità gambiana e di 22 anni. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di allontanarsi con atteggiamento nervoso e aggressivo, toccandosi ripetutamente la zona posteriore dei pantaloni. Questo comportamento ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale.

Durante il controllo, sono stati trovati in possesso del 22enne un coltello con manico verde, un secondo coltello da cucina con lama in acciaio e un paio di forbici con impugnatura rossa. Tutti questi oggetti, considerati armi improprie, sono stati posti sotto sequestro penale, configurando il reato di porto abusivo di armi atte ad offendere, contestato al più giovane dei due fermati.

Le accuse e la situazione giudiziaria

I due cittadini gambiani sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Al 22enne è stato contestato anche il porto abusivo di armi atte ad offendere. Gli accertamenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere confermate dal giudice nel contraddittorio con la difesa, come previsto dalla legge.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Bari, dove rimarranno in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, intensificati nelle aree centrali della città per prevenire e contrastare i reati predatori.

Il procedimento giudiziario in corso

Gli arrestati, entrambi di nazionalità gambiana e di 22 e 27 anni, sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il carcere di Bari. La loro posizione sarà valutata dal giudice nelle prossime ore, che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sulle eventuali misure cautelari da adottare.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per accertare eventuali ulteriori responsabilità. La Polizia di Stato ha ribadito che le accuse mosse nei confronti dei due uomini sono ancora oggetto di verifica e che la loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel pieno rispetto delle garanzie difensive.

IPA