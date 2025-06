Rete Vodafone down in tutta Italia, problemi anche per gli utenti di Ho Mobile e Poste Mobile

Rete Vodafone down in tutta Italia, con disagi soprattutto in Abruzzo tra Teramo e L’Aquila dove il guasto ha causato disservizi nei sistemi informatici delle Asl locali. Diverse le segnalazioni dalle altre città, comprese Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli. Problemi anche per gli utenti di Ho Mobile e Poste Mobile, entrambi operatori che si appoggiano alla rete Vodafone.

Rete Vodafone down in tutta Italia, la nota dell’azienda

Vodafone ha spiegato che il down della Rete di lunedì 16 giugno 2025 è stato causato da un problema a un cavo di rete Fibercop che collega i siti mobili di Vodafone.

I tecnici sono “intervenuti prontamente e sono tuttora al lavoro per garantire il ripristino quanto prima dei servizi”, ha spiegato l’azienda.

Fonte foto: Downdetector Le segnalazioni raccolte da Downdetector

Problemi anche per Ho Mobile e Poste Mobile

Sul sito Downdetector sono apparse le segnalazioni anche di utenti Ho Mobile e Poste Mobile alle prese con il down, come successo per esempio nel febbraio 2024.

Entrambi gli operatori, infatti, si appoggiano alla Rete Vodafone.

Disservizi in Abruzzo, problemi ai sistemi informatici delle Asl locali

ANSA ha spiegato che il guasto alla rete Vodafone-Infratel ha colpito vaste aree delle province di Teramo e L’Aquila, con conseguenti disservizi nei sistemi informatici delle Asl locali.

Il blackout ha compromesso la funzionalità dei Cup (Centri unificati di prenotazione), l’unico a rimanere attivo è stato quello dell’ospedale Mazzini, a L’Aquila, ch però non ha potuto attivare i servizi Pos né l’eliminacode.

Oltre ai disagi nei Cup, il ha interessato anche i servizi informatici delle strutture sanitarie, causando ritardi e difficoltà nell’uso di alcuni software: nonostante i problemi, le prestazioni sanitarie sono state regolarmente garantite.

Col passare delle ore, l’Asl di Teramo ha risolto gradualmente il guasto attivano una connettività di back-up tramite ponti radio, rendendo possibile il ritorno della connessione negli ospedali e successivamente nei distretti.