Risse, aggressioni e minori violenti: bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar di Sassoferrato è stato sospeso per 15 giorni a causa di ripetuti episodi di disordini e problemi di ordine pubblico. La decisione è stata presa dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Dettagli degli episodi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bar è stato teatro di numerosi episodi di violenza e comportamenti antisociali negli ultimi mesi. A gennaio 2025, una cittadina marocchina pregiudicata è stata denunciata per aver picchiato una ragazza all’interno del locale. A marzo, tre ragazzi minorenni con precedenti per spaccio di stupefacenti hanno aggredito un adolescente per un regolamento di conti. Ad aprile, una coppia di pregiudicati ha colpito un cliente con un bicchiere in faccia. Infine, a maggio, un cittadino albanese pluripregiudicato è stato coinvolto in una lite sfociata in una aggressione fisica violenta.

Misure adottate

Il Questore Capocasa ha evidenziato che la sospensione della licenza è una misura necessaria per garantire la sicurezza pubblica. Durante i 15 giorni di sospensione, il gestore del bar dovrà adottare misure adeguate per risolvere i problemi che hanno portato a questa decisione.

Appello alla cittadinanza

La Questura di Ancona ribadisce la sua ferma intenzione di intervenire contro tutte le attività che compromettono la sicurezza e la tranquillità pubblica. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali episodi di disturbo della quiete pubblica o comportamenti antisociali alle autorità competenti.

Fonte foto: IPA