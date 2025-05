Robert Francis Prevost cita Papa Francesco e veste come Wojtyla e Ratzinger, la scelta sul look papale

Robert Francis Prevost non appena nominato Papa, nel presentarsi al mondo con il nome pontificale di Leone XIV, ha scelto di abbandonare la sobrietà del suo predecessore Francesco, che si era mostrato con la sola veste bianca e il crocifisso d’argento al collo. Prevost, invece, ha recuperato la serie completa dei paramenti papali mostrandosi come avevano fatto Wojtyla e Ratzinger.

Al momento di affacciarsi per la prima volta dopo l’elezione su Piazza San Pietro dalla Loggia delle Benedizioni, Leone XIV indossava, sopra la veste bianca del pontificato, anche la stola, la mozzetta (la mantellina rossa corta) e il rocchetto (la sopravveste in pizzo ricamato).

Il vestiario di Robert Francis Prevost è stato certamente una scelta in discontinuità con Papa Francesco.

Fonte foto: ANSA

13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio è Papa Francesco

Ma qualcosa di Papa Francesco c’è stato comunque: Leone XIV ha citato il predecessore nel suo discorso:

È in spagnolo che Robert Francis Prevost ha tenuto parte del suo primo discorso da Papa, c’entra la sua missione in Perù

E ancora:

L’umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi, gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l’incontro, unendo per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro.