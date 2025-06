Roberto Vannacci attacca Simone Leoni, tensione con Forza Italia: "Strampalate polemiche di un giovincello"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’intervento al congresso di Forza Italia di Simone Leoni, neosegretario della sezione dei giovani del partito fondato da Silvio Berlusconi, è stato molto commentato soprattutto per gli attacchi del classe 2000 al generale Roberto Vannacci, che nel corso di una intervista ha risposto alle accuse: “Chi mi insulta vuole visibilità”.

L’attacco di Simone Leoni

Nel corso del congresso di Forza Italia, il nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani, il 24enne Simone Leoni, ha fatto parlare di sé per le sue posizioni apparentemente in contrasto con la linea politica non solo del partito, ma di buona parte del centrodestra.,

Il suo discorso è però balzato agli onori della cronaca per l’attacco diretto, pur senza nominarlo mai, al generale Roberto Vannacci, che per Leoni fa parte di quella schiera di personaggi “che invece di adottare un approccio inclusivo, ne adottano uno escludente”.

Fonte foto: ANSA Simone Leoni nel corso del suo intervento al congresso di Forza Italia, durante il quale ha attaccato il generale Roberto Vannacci

“Persone che invece che essere generali a capo di un’armata del bene verso il prossimo scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico – ha detto Leoni – e che nel 2025, pur di avere un voto in più, di finire sul giornale una volta in più o di vendere un libro in più, dicono che i bambini disabili vanno separati dagli altri, dicono che chi ha la pelle nera non è italiano, dicono che chi è gay non è normale”.

La risposta di Roberto Vannacci

Parole che non sono piaciute al diretto interessato, che ha rilasciato una intervista al Tempo, definendo Leoni “un ignoto che allude a Roberto Vannacci e finisce in prima pagina. Sono lusingato”.

“Sono diventato un metro e un punto di riferimento non solo per la sinistra, che mi ha pagato la campagna elettorale alle europee, ma anche per Forza Italia – ha aggiunto il generale – non ho repliche da fornire. Un altro, dopo Maurizio Gasparri, che per darsi un tono e cercare un po’ di notorietà fa riferimento a me”.

“Se non mi avesse tirato in ballo nel suo intervento il suo discorso e la sua immagine sarebbero state totalmente sconosciute e anonime – ha poi concluso Vannacci – Infatti, del suo discorso nessuno sa niente se non quel breve intervallo in cui parla di me”.

Il neosegretario dei giovani di Forza Italia

Lo stesso Leoni ha però voluto ribadire e confermare le sue parole in una intervista al Quotidiano Nazionale: “La mia posizione sulle dichiarazioni di Vannacci è la stessa che aveva espresso, magari con toni differenti, persino Salvini un anno fa quando aveva detto di non condividere quelle espressioni”.

“Detto ciò, lo rifarei eccome – ha voluto aggiungere Leoni – In politica mi hanno insegnato che bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Sulle singole rivendicazioni uno può essere favorevole o contrario, ma non si possono attaccare le persone per ciò che sono”.