Savona, si fa trovare “rapito” e legato all’inferriata: la Polizia smaschera la messinscena e lo denuncia

Un cittadino tunisino di 36 anni è stato denunciato per calunnia dalla Squadra Mobile della Questura di Savona. L’uomo aveva falsamente accusato due persone di averlo sequestrato e aggredito. L’episodio è avvenuto il 4 maggio presso un edificio abbandonato nel parcheggio di Piazza del Popolo.

Le false accuse di sequestro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 4 maggio scorso, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazza del Popolo, dove hanno trovato il cittadino tunisino legato mani e piedi a un’inferriata. L’uomo ha dichiarato di essere stato aggredito e legato da due persone. Tuttavia, le modalità in cui era stato legato e alcune circostanze del suo racconto hanno sollevato dubbi tra gli investigatori.

Indagini e confessione

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, supportate dalla visione di filmati, hanno confermato i sospetti iniziali. È stato appurato che i nodi con cui l’uomo era stato legato non erano stati realizzati da terzi. Di fronte a queste evidenze, il cittadino tunisino ha ammesso di aver simulato l’aggressione e di aver accusato ingiustamente altre persone.

Denuncia per calunnia

A seguito della confessione, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per calunnia. Questo non è il primo episodio di false accuse da parte del cittadino tunisino. Nel maggio scorso, aveva denunciato un cittadino albanese, sostenendo che quest’ultimo lo avesse minacciato con una pistola. Anche in quel caso, le indagini hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni e l’estraneità della persona accusata.

Conclusioni

Le autorità sottolineano che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato fino al definitivo accertamento di colpevolezza, che avverrà con sentenza irrevocabile. L’episodio mette in luce l’importanza di accurate indagini per evitare ingiuste accuse e garantire la giustizia.

