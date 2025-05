Scooter rubato e inseguimento a Catania, 17enne tenta la fuga facendo schiantare il mezzo: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un diciassettenne di Catania è stato arrestato per furto aggravato di un motorino, commesso in concorso con un complice ancora ignoto. L’arresto è avvenuto durante la notte di alcuni giorni fa in via Dusmet, quando i poliziotti hanno notato un giovane su uno scooter spinto da un altro motociclo.

La dinamica dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono insospettiti alla vista dei due giovani e hanno deciso di fermarli per un controllo. Tuttavia, i ragazzi sono fuggiti: il primo ha abbandonato il mezzo, facendolo schiantare contro un albero, e si è dato alla fuga a piedi verso Piazza Borsellino.

Identificazione e arresto

I poliziotti hanno subito constatato che il veicolo era di provenienza furtiva e hanno diramato via radio le descrizioni fisiche del fuggitivo. Grazie a queste informazioni, altre pattuglie sono riuscite a individuarlo pochi minuti dopo, mentre era a bordo di una moto guidata da un altro minore.

La denuncia della vittima

Nell’immediatezza, i poliziotti sono riusciti a contattare la vittima del furto, che ha raccontato di aver lasciato il motorino parcheggiato in via D’amico e ha formalizzato la querela. Le immagini di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di riconoscere senza alcun dubbio il diciassettenne come uno dei due ladri.

Conseguenze legali

Su disposizione del PM presso il Tribunale per i minorenni, il giovane è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip. Il complice rimane al momento ignoto.

Fonte foto: IPA