Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara a Sognando Ballando, la polemica sul divorzio con Icardi e i figli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Scontro in tv tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara, rispettivamente giurata e concorrente di Sognando Ballando, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. La giornalista ha attaccato la soubrette e fatto polemica per alcune frasi dell’argentina sul suo ex marito Mauro Icardi e sui figli della coppia.

Selvaggia Lucarelli-Wanda Nara, lo scontro

L’ultima puntata di Sognando Ballando è stata teatro di un nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara. Lo spinoff di Ballando con le Stelle ha visto il ritorno in gara della soubrette argentina che ha avuto un battibecco con la storica giurata del programma dopo la sua esibizione in coppia con Chiquito.

Prima la commozione per alcune immagini che ritraevano la sua famiglia, quindi la polemica tra le due con la giornalista che ha accusato la showgirl di essersi impegnata troppo poco e di aver quindi ostacolato il suo maestro di ballo.

Fonte foto: IPA Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, insieme a Guglielmo Mariotto

Cos’è successo a Sognando Ballando

Scontro a Sognando Ballando, andato in onda venerdì 30 maggio, tra due protagoniste annunciate della serata. Tornata nel programma che l’aveva vista trionfare nel 2023, Wanda Nara ha ballato con Chiquito ma la prestazione della coppia ha lasciato tanti delusi.

L’argentina ha provato a giustificarsi: “Sono dovuta andare a Milano perché avevo un impegno. Io e Chiquito abbiamo provato appena due o tre ore. Lui è anche venuto stamani in hotel per cercare di provare un po’, ma non c’erano gli spazi per farlo”, ha detto.

La vicenda ha fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli che ha avuto da ridire sulla professionalità della showgirl. “Per Chiquito è un’occasione grandissima questa, lui non è un privilegiato, è una persona che ha una grande possibilità in questo momento e forse meritava un po’ più una mano e tu non è che gliel’hai data tantissimo. Sei una donna molto fortunata, potevi impegnarti di più”, ha accusato la giornalista. Wanda ha risposto a tono, sottolineando di essere venuta fin dall’Argentina solo per quest’appuntamento. Ma ha dovuto incassare la risposta di Lucarelli che ha chiosato: “Sei stata pagata, mica sei venuta gratis“.

Il divorzio con Mauro Icardi e la coppa sparita

Quella di Wanda Nara è stata una serata piena di emozioni. Prima di ballare, la showgirl si era commossa quando le era stato mostrato un video in cui si ripercorrevano momenti passati in trasmissione e immagini della sua famiglia. Interrogata da Alberto Matano sul motivo della sua commozione, Wanda ha argomentato: “Ho fatto quello che non avevo mai fatto prima, ho guardato la clip e ho visto i bei momenti, la mia famiglia. È passato solo un anno e mezzo, ma sono cambiate un po’ di cose. La vita però va avanti, è cambiata la composizione dei miei cari”.

Chiaro il riferimento al suo divorzio dall’ex marito Mauro Icardi. Proprio parlando dell’ex attaccante dell’Inter, tra il serio e il faceto, Wanda Nara ha rivelato di non avere più la coppa da vincitrice di Ballando con le stelle 2023. “Dopo il divorzio Mauro si è tenuto la coppa di Ballando”, ha detto, spiegando come il trofeo sia andato smarrito durante il divorzio. “Non me l’hanno voluta ridare indietro, te ne devo chiedere una copia. Nel divorzio sempre qualcosa si perde, io ci ho rimesso la coppa”, ha scherzato.

Qualche ora dopo, in una storia su Instagram, Selvaggia Lucarelli è tornata sulle parole della “rivale” e ha rincarato la dose. “Piagnucolare per una coppa che è rimasta in casa Icardi… Dai Wanda, consenti alle tue figlie di frequentare il padre con serenità, anziché usare come sempre i media per fare la vittima”, ha scritto.