Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati tre individui e sequestrati 93 kg sull’autostrada A2 del Mediterraneo nell’ultimo weekend. Gli interventi, condotti dagli agenti di Lamezia Terme, sono stati finalizzati a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità lungo una delle principali arterie del Sud Italia.

Controlli intensificati sull’A2: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione di monitoraggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo ha visto un rafforzamento delle attività di controllo durante il fine settimana, con risultati di rilievo su più fronti.

Un arresto per violazione della sorveglianza speciale

Nella mattinata di sabato, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni, sorpreso mentre violava gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo è stato fermato durante i controlli ordinari e, dopo l’udienza per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Sequestro di 93 kg di hashish: arrestato un cittadino straniero

Domenica scorsa, un altro intervento ha portato all’arresto di un cittadino straniero di 58 anni. L’uomo, dopo aver attraversato mezza Europa a bordo di un autocarro non immatricolato in Italia, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto, nascosti nel vano di carico del veicolo, 93 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il cittadino straniero è stato immediatamente arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

Patente falsa e guida senza titolo: deferito un trentenne

Il giorno seguente, durante ulteriori controlli, la Polizia Stradale ha fermato un cittadino straniero di 30 anni che ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità georgiane. Gli accertamenti hanno però rivelato che il documento era falso. Nei suoi confronti è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso, oltre a una sanzione amministrativa di 5.000 euro e al fermo del veicolo per guida senza patente.

Il bilancio degli interventi

Nel complesso, il fine settimana ha visto tre interventi distinti: un arresto per violazione della sorveglianza speciale, un arresto per traffico di stupefacenti con il sequestro di 93 kg di hashish, e il deferimento di un cittadino per uso di atto falso e guida senza patente. Le attività si sono svolte tra Lamezia Terme e Catanzaro, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio.

IPA