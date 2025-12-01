Roberta Bruzzone non tornerà più a Ore 14, "assenza definitiva, mi fa piacere che si percepisca"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La criminologa Roberta Bruzzone ha ufficialmente comunicato il suo addio al programma di Rai 2 Ore 14, ponendo fine a mesi di speculazioni e domande sulla sua ridotta presenza in studio. Con un annuncio diretto e schietto, la professionista ha confermato quella che per molti era già una certezza, definendo la sua una “assenza definitiva”.

Roberta Bruzzone non tornerà più a Ore 14

La notizia, diffusa tramite i suoi canali social, ha rapidamente fatto il giro del web, specialmente tra i telespettatori che ne avevano notato l’assenza al tavolo del dibattito di cronaca.

“Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca,” ha dichiarato, aggiungendo un velo di soddisfazione per l’attenzione riservata alla sua figura.

ANSA

Roberta Bruzzone

La decisione di lasciare Ore 14 arriva in un contesto delicato di tensioni e presenze sgradite all’interno del programma.

Dietro la scelta di allontanarsi, infatti, sembra esserci un retroscena acceso che coinvolgerebbe direttamente la produzione e altri opinionisti.

Secondo quanto emerso, la Bruzzone avrebbe maturato la sua decisione a causa di una presunta presenza non gradita, che avrebbe reso impossibile la serena collaborazione negli studi del programma condotto da Milo Infante.

Sebbene non vi siano conferme ufficiali, le indiscrezioni puntano il dito contro l’eccessiva vicinanza di un altro ospite fisso, il giornalista Andrea Brindani, a figure sgradite alla criminologa.

In quali programmi comparirà Bruzzone

La Bruzzone, nota per il suo approccio rigoroso e per la fermezza delle sue posizioni in ambito forense, non avrebbe tollerato la presenza di determinate dinamiche o di personaggi ritenuti troppo vicini a soggetti che in passato sono stati oggetto di forti contestazioni legali e mediatiche.

La sua rinuncia a Ore 14 si configura come una scelta di campo netta, volta a salvaguardare la propria professionalità e immagine pubblica.

Per i suoi follower e per gli appassionati di cronaca nera che seguivano i suoi interventi, la criminologa ha già indicato i suoi prossimi impegni e le nuove “case” professionali.

L’analista tornerà con frequenza a collaborare con Alberto Matano a La Vita in Diretta su Rai 1.

Inoltre, la sua avventura sul piccolo schermo prosegue con il format di successo “Nella mente di Narciso”, che rimane un appuntamento fisso su RaiPlay e viene trasmesso in seconda serata il giovedì su Raidue.

Il messaggio ai fan sui social

Bruzzone ha voluto minimizzare sui social l’impatto della sua assenza per i fan: “Dai, non sarà un problema, superare il senso di vuoto che lascia la mia assenza”.

Questa dichiarazione, velata di ironia, chiude definitivamente il capitolo con Ore 14 e apre la strada ai suoi progetti futuri, che verranno promossi attraverso i suoi canali social, consolidando ulteriormente la sua presenza mediatica anche al di fuori delle dinamiche della TV generalista.