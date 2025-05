Sgarbo della Rai a Simona Ventura per l'Isola dei Famosi 2025 su Mediaset, tagliato lo stipendio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Rai avrebbe ridotto il compenso di Simona Ventura dopo che la conduttrice di Chivasso è stata ingaggiata da Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista nel reality show ‘L’Isola dei Famosi’, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 7 maggio. La decurtazione economica sarebbe stata decisa dopo che Ventura ha abbandonato un progetto televisivo che avrebbe dovuto essere trasmesso su Rai 2 il prossimo autunno.

Simona Ventura opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, la Rai le taglia il compenso

A riferire che la dirigenza Rai ha deciso di ridurre il compenso a ‘Super Simo’ è l’Adnkronos che spiega che la conduttrice, dopo aver ricevuto l’ok dalla tv di Stato per ricoprire il ruolo a Mediaset di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, si è vista ridurre lo stipendio erogatole dalla tv di Stato.

La decisione sarebbe stata presa in quanto Ventura, da contratto con ‘Mamma Rai’, avrebbe dovuto impegnarsi nella realizzazione dell’adventure game ‘L’ignoto’, destinato al prime time di Rai 2 in autunno.

Fonte foto: ANSA Simona Ventura

Avendo però accettato le lusinghe del ‘Biscione‘, la presentatrice non avrebbe più avuto tempo per seguire il progetto de ‘L’ignoto’. Ecco perché sarebbe scattata la decurtazione del compenso.

L’altra regola imposta dalla Rai alla conduttrice

Inoltre la Rai, sempre come scrive l’AdnKronos, avrebbe imposto un’altra condizione a Ventura. Quale? Di non andare in onda con ‘L’Isola dei Famosi’ il lunedì.

Motivo? Perché sarebbe un impegno troppo ravvicinato alla domenica, giorno in cui la presentatrice è in onda sulla seconda rete della tv pubblica con la trasmissione ‘Citofonare Rai 2’

Si ricorda che la Rai aveva concesso già una deroga a Ventura che aveva chiesto e ottenuto di poter essere ospite fissa al ‘Tavolo’ di ‘Che Tempo Che Fa‘, talk di Fabio Fazio in onda su Nove.

L’Isola dei Famosi: conduce Veronica Gentili, l’inviato e Pierpaolo Pretelli

Tutto pronto per l’esordio della nuova edizione del reality dei naufraghi. Simona Ventura è stata arruolata per commentare le vicende dei concorrenti. A tenere le redini del programma sarà invece la giornalista Veronica Gentili che si sposta da Italia 1, dove conduce ‘Le Iene’, a Canale 5.

L’inviato in Honduras sarà lo showman Pierpaolo Pretelli. All’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ spetterà accompagnare da vicino nelle sfide i naufraghi, tra cui ci sono anche due politici, vale a dire Dino Giarrusso e Mario Adinolfi.