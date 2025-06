Shopping di cosmetici senza pagare in un'Esselunga a Mantova, tre donne nei guai: scattano le denunce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre donne di nazionalità colombiana sono state denunciate per furto a Mantova, dopo essere state sorprese a rubare cosmetici all’interno del supermercato Esselunga. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando le donne sono riuscite a nascondere la merce tra i loro indumenti e a oltrepassare le casse. Le autorità sono state allertate e le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute prontamente sul posto, individuando le responsabili che sono state deferite in stato di libertà.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le tre donne, una 40enne e due 26enni, sono state fermate dopo aver sottratto diverse confezioni di cosmetici per un valore totale superiore ai 300 euro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare le donne prima che potessero allontanarsi ulteriormente dal luogo del furto.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che le persone denunciate in stato di libertà sono da considerarsi innocenti sino a un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria. Questo principio fondamentale garantisce che ogni individuo abbia diritto a un giusto processo e alla presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Controlli sull’immigrazione

Nelle stesse giornate, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha individuato un cittadino straniero non in possesso dei requisiti per soggiornare legalmente in Italia. Un 33enne nigeriano, con numerosi precedenti penali, è stato colpito da decreto di espulsione firmato dal Prefetto e accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa per essere rimpatriato.

Operazioni di controllo nel quartiere Cittadella

Giovedì scorso, un servizio straordinario di controllo del territorio si è svolto nel quartiere Cittadella, con la partecipazione degli operatori della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Locale di Mantova. Durante l’operazione, sono state controllate 43 persone e alcuni esercizi pubblici, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Decreti DACUR emessi dal Questore

Nel corso della settimana, il Questore ha firmato tre decreti DACUR. Due di questi sono stati emessi a carico di un cittadino tunisino di 26 anni e di un 33enne georgiano, entrambi con numerosi precedenti penali e presunti autori di furti all’interno del supermercato Esselunga di Mantova. Per un anno, non potranno frequentare esercizi pubblici nella zona adiacente a piazzale Mondadori. Il terzo decreto è stato emesso a carico di un 24enne pakistano, pregiudicato per vari reati, che per un anno non potrà frequentare gli esercizi pubblici del centro storico di Suzzara.

Fonte foto: IPA