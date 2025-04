Si nasconde in un negozio di Gallarate poi la rissa con i poliziotti tra pugni e scariche elettriche

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tunisino di 35 anni è stato arrestato a Gallarate per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto venerdì 25 aprile in via Borghi, quando l’uomo ha aggredito un agente durante un controllo.

Intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Polizia di Stato di Gallarate, insieme alla Polizia Locale, è intervenuta in via Borghi per una lite tra due persone. Un cittadino tunisino ha richiesto l’intervento, dichiarando di essere stato aggredito da un connazionale.

Resistenza e violenza

Alla richiesta di esibire i documenti, il presunto aggressore si è mostrato riluttante e ha cercato di allontanarsi, rifugiandosi in un negozio. Gli agenti hanno faticato a riportarlo fuori, e l’uomo ha colpito un agente con un pugno, costringendo l’ufficiale a usare un taser. Solo dopo diverse scariche elettriche, l’uomo è stato ammanettato e portato via.

Conseguenze legali

Il 35enne è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Inoltre, dovrà rispondere per non aver fornito i documenti di identificazione e per ubriachezza in luogo pubblico. Il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Maggiori dettagli su Busto Arsizio.

Fonte foto: IPA