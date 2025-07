Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato a Bologna. Un giovane cittadino marocchino, classe 2006, è stato fermato nei pressi di un centro sportivo giovanile, dove avrebbe continuato la sua attività illecita nonostante un precedente divieto di dimora.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel primo pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile – IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso hanno riconosciuto il giovane nei pressi di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di spaccio, si aggirava con fare sospetto vicino all’ingresso del centro sportivo giovanile, dove era in corso un campo estivo per bambini dai 6 anni ai 12 anni.

L’operazione di polizia: i dettagli

Gli agenti hanno osservato il comportamento del giovane, notando che si muoveva tra i campi da baseball e calcio, apparentemente alla ricerca di qualcosa tra il fogliame vicino alle recinzioni. Poco dopo, il ragazzo è stato visto uscire per effettuare alcune cessioni di sostanza stupefacente a due acquirenti arrivati in auto, senza preoccuparsi della presenza di numerosi bambini impegnati in attività ludiche e sportive.

Il sequestro della droga e il materiale rinvenuto

Una volta fermato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione. Nei pressi della rete di recinzione, gli agenti hanno trovato un pacchetto di sigarette contenente tredici dosi di cocaina, per un totale di circa 11 grammi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, 315 euro in contanti e un cellulare, strumenti ritenuti utili all’attività di spaccio.

I precedenti e il divieto di dimora

Il giovane marocchino era già stato arrestato lo scorso 11 luglio per spaccio nei pressi di un’area giochi per bambini in Via Manin, sempre a Bologna. In quell’occasione, dopo la convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna. Nonostante ciò, il ragazzo ha ignorato il provvedimento, tornando a frequentare le stesse zone e riprendendo l’attività illecita.

Altri precedenti e l’arresto

Oltre ai reati di spaccio, il giovane vanta altri precedenti di polizia per furto, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e invasione di terreni ed edifici. Dopo il nuovo arresto, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato”, dove rimarrà in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

