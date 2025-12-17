Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 10 grammi di cocaina sequestrati a Taranto. Due pregiudicati, rispettivamente di 38 anni e 36 anni, sono stati fermati perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’episodio si è verificato in piazza Medaglie d’Oro, dove i due uomini sono stati sorpresi mentre si scambiavano droga e denaro.

Operazione dei Falchi della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati in controlli mirati nelle aree della città dove è più frequente l’attività di spaccio. Durante un servizio di osservazione in piazza Medaglie d’Oro, gli agenti hanno notato due giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, intenti a confabulare in modo sospetto.

Lo scambio sospetto e l’intervento della Polizia

L’attenzione degli agenti si è concentrata sul comportamento dei due uomini. Il 38enne è stato visto consegnare al complice un involucro di cellophane e una consistente somma di denaro in banconote. Questo gesto ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che sono subito intervenuti per procedere a una perquisizione personale.

Il sequestro della droga e del denaro

La perquisizione ha confermato i sospetti degli agenti. Nel borsello del 36enne è stato trovato un involucro di cellophane contenente oltre 10 grammi di cocaina. Inoltre, nelle numerose tasche del suo giubbotto sono stati rinvenuti più di 750 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. I due uomini sono stati arrestati e accompagnati presso la locale Casa Circondariale di Taranto.

