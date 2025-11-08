Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Latina, che ha permesso di interrompere un’importante attività di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri, lungo la Strada Statale 148 “Pontina”, grazie all’intuito degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Aprilia impegnati nei controlli sul territorio.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine durante un servizio di pattugliamento ordinario. Gli agenti della Volante “Aprilia 1” hanno notato un’autovettura di piccole dimensioni che procedeva a velocità sostenuta nei pressi dello svincolo di Campoverde, in direzione di Latina. L’atteggiamento sospetto dei due occupanti ha spinto i poliziotti a fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Il controllo e la scoperta della cocaina

Durante la verifica, i due uomini a bordo dell’auto hanno mostrato un evidente stato di agitazione. L’ispezione del veicolo ha portato alla luce alcune anomalie, tra cui il nottolino di accensione divelto e una busta nera sospetta sul pianale posteriore. Grazie all’arrivo tempestivo di una seconda pattuglia di supporto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione accurata sia del mezzo che delle persone presenti.

All’interno della busta è stato trovato un panetto, confezionato con cura, contenente una sostanza solida biancastra. I successivi accertamenti scientifici, eseguiti presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Latina, hanno confermato che si trattava di cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

Sequestri e ulteriori elementi raccolti

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno rinvenuto anche circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a due telefoni cellulari che sono stati sequestrati per ulteriori indagini. L’autovettura, risultata intestata a una società di noleggio e non oggetto di furto, è stata sottoposta a sequestro penale.

Identità e precedenti degli arrestati

I due uomini fermati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, sono risultati legati a persone coinvolte in altri episodi criminali. Uno dei due è fratello di un soggetto recentemente arrestato dalla Squadra Mobile di Latina per estorsione, maltrattamenti e stalking; l’altro è padre di un individuo arrestato nei giorni scorsi, sempre dalla Squadra Mobile, per detenzione di arma clandestina nelle case Arlecchino.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti in carcere, con il divieto di incontro tra loro, in attesa della convalida dell’arresto.

Ulteriori sviluppi: il terzo arresto

Le indagini non si sono fermate al controllo stradale. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno esteso gli accertamenti alle abitazioni dei due arrestati. Durante queste verifiche, un terzo individuo, fratello di uno dei fermati, è stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente: circa 80 dosi già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Anche questo soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.

IPA