Spunta un video inedito di Papa Francesco per i giovani prima del ricovero al Gemelli: cosa disse il Pontefice

Sono giorni di dolore e pacifica rassegnazione, ma tra le nubi che coprono i cuori affranti dei fedeli spunta un raggio di sole: in rete, infatti, è spuntato un video inedito in cui vediamo il compianto Papa Francesco lanciare un messaggio ai giovani prima del suo ricovero presso il Policlinico Gemelli. Le parole del Pontefice: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare”.

Il video inedito di Papa Francesco

Su Oggi è comparso un video diffuso da Luca Drusian, scrittore e ideatore dei Laboratori per l’Ascolto, registrato da un visitatore l’8 gennaio 2025 con il suo smartphone.

In quell’occasione l’autore del video si trovava nella stanza del Pontefice a Santa Marta, dove Bergoglio aveva ricevuto i giovani dei Laboratori ai quali aveva affidato un messaggio.

Nel filmato Papa Francesco disse: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare”.

Ancora, il Santo Padre aggiunse: “Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare”. Infine, disse: “Ascoltate i vostri nonni“.

Il commento di Luca Drusian

Luca Drusian, autore del libro Perché Tu mi hai Creduto, ha commentato il video sui suoi canali social. “Appena un mese dopo aver girato questo video, domenica 9 febbraio, Francesco dovrà interrompere la lettura durante la messa a causa di difficoltà respiratorie“.

Il 14 febbraio, infatti, il Santo Padre fu ricoverato al Policlinico Gemelli per curare una polmonite bilaterale e lasciò l’ospedale il giorno 23 dello stesso mese. “Un messaggio importante, racchiuso in nemmeno un minuto, che si conclude con il pensiero ai nonni e con la richiesta che rivolgeva sempre ai fedeli di pregare per Lui”, ha commentato Drusian su Instagram.

L’ultimo saluto

Il 21 aprile 2025 Papa Francesco si è spento all’età di 88 anni nella sua residenza presso la Domus Santa Marta. L’ultimo saluto al Pontefice è stato celebrato sabato 26 aprile con la partecipazione dei principali leader internazionali.

Il Papa è stato tumulato a Roma presso la basilica di Santa Maria Maggiore, ora meta di pellegrinaggio dei fedeli accorsi da tutto il mondo per rendere omaggio al vicario di Cristo.