Tentato omicidio in strada a Como, uomo accoltellato al torace in piena notte: arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como per tentato omicidio e porto abusivo di armi. L’arresto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a una segnalazione di lite in strada. Il giovane, di origine algerina e già noto alle autorità per precedenti legati allo smercio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato alle 2.30 del mattino, quando le volanti sono state indirizzate tra piazza Amendola e via Foscolo a Como. Qui, i poliziotti hanno raccolto le prime informazioni, tra cui la descrizione di un individuo armato di coltello, fornita da diversi testimoni. Una delle volanti ha quindi individuato il 19enne mentre si trovava in piazza Amendola, intento a lavare un oggetto in una fontana pubblica.

Il ritrovamento del ferito

Nel frattempo, alla sala operativa della Questura è giunta una segnalazione tramite il 112 NUE riguardante un uomo ferito a terra in una via vicina. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato un 29enne marocchino, residente a Morbegno, con una ferita da arma da taglio al torace. L’uomo è stato soccorso da due conoscenti e trasportato d’urgenza all’ospedale S. Anna, dove è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Le indagini e l’arresto

In Questura, tutte le persone coinvolte nella lite e nel ferimento sono state ascoltate per ricostruire l’accaduto. Le indagini tecnico-scientifiche sull’arma sequestrata, insieme ai video delle zone interessate e alle testimonianze raccolte, hanno permesso di attribuire la responsabilità del reato al 19enne algerino. Dopo le interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Como, il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e condotto alla Casa Circondariale di Como.

Condizioni del ferito e ulteriori indagini

Il 29enne ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. Le indagini sono tuttora in corso per accertare ulteriori coinvolgimenti e definire le responsabilità nei fatti accaduti, in particolare per quanto riguarda la rissa. Si stanno valutando anche eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione a carico delle persone coinvolte.

Fonte foto: IPA