Tommaso Crusca morto tra le fiamme a Buccheri, finito sui fornelli accesi dopo un malore: "Un uomo gentile"

Tragedia in casa in Sicilia. Un anziano si sarebbe sentito male mentre stava cucinando e sarebbe finito sui fornelli accesi, venendo avvolto dalle fiamme. È morto così un uomo di 85 anni, Tommaso Crusca, all’interno della sua abitazione a Buccheri, in provincia di Siracusa.

La tragedia è avvenuta sabato 29 marzo a Buccheri, piccolo paese montano del Siracusano, nei monti Iblei.

La vittima del tragico incidente è un uomo di 85 anni del posto, Tommaso Crusca.

Finito sui fornelli accesi dopo un malore

Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, l’anziano avrebbe avuto un malore mentre stava cucinando in casa.

Si sarebbe così accasciato sui fornelli accesi, con le fiamme che hanno finito per avvolgerlo. Una morte orribile su cui stanno ora indagando i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti.

Non è ancora chiaro se a causare il decesso sia stato il malore oppure le lesioni provocate dalle fiamme.

Il cordoglio del sindaco

La notizia della tragica morte di Tommaso Crusca ha sconvolto la piccola comunità del paese in provincia di Siracusa.

“Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto. A volte la vita è veramente ingiusta”, scrive su Facebook il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

“Ti saluto così come eri solito scherzosamente e rispettosamente rivolgerti a me; ‘Assabbinidica’ caro Tommaso, uomo gentile, di grande cultura e sempre propositivo. Riposa in pace”.