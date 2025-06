Tre tentati suicidi a Brescia, i poliziotti salvano tutti: un 27enne voleva gettarsi dalla Torre dei Francesi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre interventi tempestivi della Polizia di Stato hanno evitato conseguenze tragiche in episodi di tentato suicidio a Brescia. Nella giornata di lunedì, gli agenti, grazie alla loro prontezza e professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza le persone coinvolte, collaborando efficacemente con il personale sanitario del 118.

Primo intervento: dialogo salvavita

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio si è verificato nella mattinata, quando un uomo di 50 anni ha minacciato di gettarsi dal sesto piano di un edificio residenziale. Gli agenti delle Volanti, con un approccio calmo e rassicurante, sono riusciti a conquistare la fiducia dell’uomo, convincendolo a desistere dal gesto estremo. Successivamente, il personale del 118 ha fornito le prime cure e ha trasportato l’uomo in ospedale.

Secondo intervento: empatia decisiva

Il secondo intervento è avvenuto in serata, quando una persona con problemi psichiatrici si è sporta pericolosamente dal balcone della propria abitazione. Anche in questo caso, la prontezza e l’empatia degli agenti sono state fondamentali per evitare il gesto estremo. All’arrivo dei sanitari, la persona è stata assistita e accompagnata presso una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.

Terzo intervento: stabilizzazione emotiva

Il terzo episodio si è consumato nella notte, presso la “Torre dei Francesi”, nei pressi del Castello di Brescia. Un giovane di 27 anni è stato trovato in una situazione critica, manifestando forti intenti suicidi. Gli agenti, mantenendo un contatto verbale costante, sono riusciti a stabilizzare emotivamente il giovane, permettendo al 118 di completare le operazioni di soccorso e trasporto in ospedale.

Collaborazione e ringraziamenti

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha espresso gratitudine per la professionalità degli operatori della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità. La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di disagio, poiché ogni segnalazione può fare la differenza e contribuire a salvare una vita.

