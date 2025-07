Troppo caldo e l'asfalto cede in autostrada a Verona, caselli chiusi sull'A4 Venezia - Milano: code e disagi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non accenna a placarsi l’ondata di caldo africano che sta interessando da giorni l’Italia e parte dell’Europa. Bollino rosso in numerose città da nord a sud, nelle ultime ore sono morte a causa dell’afa quattro persone: due in Sardegna, una a Genova e un’altra nel Bresciano. Il caldo crea problemi anche alla viabilità, in particolare sull’autostrada A4 Venezia Milano, dove sono stati chiusi temporaneamente i caselli di Verona per problemi all’asfalto, provocando disagi e lunghe code.

Caldo, asfalto cede sull’autostrada A4 Venezia – Milano

Il caldo torrido di questi giorni crea ancora problemi alla viabilità, in particolare sull’autostrada A4 Venezia- Milano, dove sono stati registrati disagi e lunghe code.

A causa delle alte temperature ha ceduto un tratto di asfalto nella carreggiata tra l’uscita di Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano. Lo riporta Ansa.

ANSA L’Italia alle prese con una ondata di caldo africano

Sul posto la polizia stradale, la polizia locale di Verona e i tecnici della società concessionaria A4.

Chiusi i caselli di Verona

A causa dei problemi all’asfalto, nella mattinata di giovedì 3 luglio sono stati temporaneamente chiusi i caselli di Verona Est e Sud e la prima corsia di marcia in quel tratto dell’A4.

La chiusura ha comportato lunghe code in autostrada, fino a 15 chilometri. I due caselli veronesi sono stati poi riaperti poco dopo le 11.

L’intervento è stato reso necessario per delle deformazioni nell’asfalto rilevate dai sistemi di monitoraggio della concessionaria.

Quattro morti in un giorno per il caldo

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, quattro persone sono morte in Italia a causa del caldo africano.

Due in Sardegna, due turisti stroncati da un malore in spiaggia: un 75enne di Terni a Budoni e un trevigiano di 57 anni a San Teodoro.

All’ospedale San Martino di Genova è morto un uomo di 85 anni, che era andato al pronto soccorso per disturbi legati al caldo.

La quarta vittima è un uomo di 70 anni, trovato morto all’interno del suo camion in una piazzola di sosta dell’A4, fra Sirmione e Peschiera del Garda.