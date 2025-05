Ucciso con un cacciavite a Prato durante una rissa, fermato un giovane di 17 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato fermato a Prato per il presunto coinvolgimento in un accoltellamento mortale avvenuto nei giardini di via Baracca. L’episodio, che ha portato alla morte di un trentacinquenne di nazionalità albanese, si è verificato giovedì 8 maggio alle ore 18.35. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Prato e coordinate dalla Procura per i Minorenni di Firenze.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è scaturito da una rissa tra due gruppi di cittadini albanesi. La situazione è degenerata quando uno dei partecipanti è stato colpito al petto con un’arma da punta, identificata successivamente come un cacciavite. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto in ospedale per arresto cardiocircolatorio.

Le indagini e il fermo

Gli investigatori hanno raccolto prove e testimonianze che hanno permesso di ricostruire l’accaduto. L’arma del delitto è stata trovata nei pressi del luogo dell’incidente. Il fermo di un minorenne di 17 anni è stato eseguito dalla Procura per i Minorenni di Firenze, ritenendolo gravemente indiziato di aver sferrato il colpo mortale. Il giovane è stato associato al centro di accoglienza presso il carcere minorile di Firenze.

Le dichiarazioni della Procura

La Procuratrice dei Minori di Firenze, Roberta Pieri, ha elogiato il coordinamento tra la Procura Minori di Firenze e quella di Prato. Ha inoltre sottolineato che la responsabilità del soggetto fermato sarà valutata nelle fasi successive del procedimento, ricordando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

