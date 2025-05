Una tonnellata di cibo sequestrato in un ristorante di Monte San Biagio a Latina, locale chiuso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’ispezione condotta dai Carabinieri di Monte San Biagio, comune in provincia di Latina, ha portato alla chiusura di un ristorante per gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 1.000 kg di prodotti ittici e preparazioni gastronomiche.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’ispezione è stata effettuata in collaborazione con i carabinieri dei NAS di Latina e l’A.S.L. di Latina. Il ristorante, gestito da una donna romena di 48 anni, è stato trovato in violazione delle normative sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

Provvedimenti e sanzioni

Alla luce delle violazioni riscontrate, il personale dell’ASL di Latina ha emesso un provvedimento immediato di sospensione dell’attività. Sono state inoltre comminate pesanti sanzioni amministrative.

Lavoro irregolare e truffa

Durante l’ispezione, sono stati trovati 2 lavoratori italiani non in regola con l’assunzione. La 48enne è stata deferita per la violazione di cui all’art. 14/1° D.LGS 81/2008, relativo al lavoro irregolare. Uno dei lavoratori, un uomo di 32 anni, è stato deferito per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, essendo percettore della NASPI.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Latina.

Fonte foto: IPA