Uomo spara con la pistola da una finestra a Tivoli e ferisce una donna, poi punta l'arma contro i poliziotti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Panico in un centro sportivo di Tivoli, dove una donna di 42 anni è stata colpita al polso da un proiettile mentre assisteva a una partita di calcio giovanile. Il colpo sarebbe partito da un’abitazione a circa cinquanta metri dai campi di via Rocca Bruna. Durante la perquisizione, l’uomo che è poi stato arrestato, ha cercato di impugnare un’arma per puntarla contro gli agenti.

Donna operata al polso

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava nel vialetto tra gli spogliatoi e il bar quando ha avvertito un dolore improvviso all’arto sinistro, per poi perdere i sensi.

La ferita è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 ed è stata trasportata in codice rosso al vicino ospedale di Tivoli, dove è stata operata per l’estrazione del proiettile, compatibile con un calibro 7.65. La prognosi è di 30 giorni per una frattura al polso.

Fonte foto: IPA

La perquisizione e l’arresto

Grazie alle testimonianze di alcuni presenti, e considerando la traiettoria della pallottola, la polizia è presto risalita all’appartamento da cui sarebbe partito il colpo.

Lì, in via Filippo Guglielmi, gli agenti del commissariato di Tivoli hanno fatto irruzione trovando due uomini: uno di loro, un 57enne di origini pugliesi già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo uomo, suo coinquilino, è stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti.

In casa un piccolo arsenale

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo arsenale composto da

due pistole Beretta;

una pistola scacciacani modificata;

un arco professionale con 29 frecce;

due armi storiche senza matricola;

una scatola di munizioni calibro 7.65.

Il 57enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia, dove resta a disposizione degli investigatori. Investigatori che ora stanno cercando di chiarire il movente: si cerca di capire in particolare se l’uomo abbia inteso colpire intenzionalmente la 42enne oppure se si sia affacciato per sparare alla cieca.

Il caso di Catania

La notizia arriva a stretto giro dopo un fatto apparentemente simile: a Catania una ragazza di 18 anni si sarebbe affacciata alla finestra e sarebbe stata colpita da una pallottola vagante che l’ha centrata in un occhio.

Dopo i rilievi e gli interrogatori, si è però scoperto che a sparare per sbaglio all’interno dell’abitazione era stato il fidanzato della giovane, che brandiva una pistola giocattolo modificata.