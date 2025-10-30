NOTIZIE
Temi Caldi:

Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico, 30 lotti ritirati

Il ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale di 30 lotti di uova a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso: numeri e scadenze

Pubblicato:

claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Potenziale rischio microbiologico su 30 lotti di uova fresche. Il ministro della Salute ha disposto il richiamo di diverse confezioni di uova a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso. I prodotti sono stati ritirati in via precauzionale dagli scaffali dei supermercati e altri esercizi commerciali.

Il richiamo sulle uova Le Nostranelle e Spinovo

Il provvedimento del ministero della Salute, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sulla sicurezza alimentare e i rischi sulla salute dei consumatori, è stato emesso in data 24 ottobre 2025.

Il richiamo è stato diffuso in relazione a diversi lotti di uova prodotte da due marchi dell’azienda Spinovo di Spino d’Adda, in provincia di Cremona, con sede in via Fornace 1 e codice identificazione dell’azienda IT U320E UE.

uova-le-nostranelle-lotti-richiamoMinistero della Salute

I lotti

Il ritiro riguarda 30 lotti a marchio Le Nostranelle, in confezioni da 6 pezzi, e Spinovo a tuorlo rosso, in cartoni da 30.

Le uova Le Nostranelle oggetto richiamo riportano date di scadenza dal 5 al 19 novembre 2025 e l’indicazione di questi otto lotti: TRC0511, TRC0611, TRC1011, TRC1111, TRC1211, TRC1311, TRC1711, TRC1911.

Per quanto riguarda il marchio Spinovo a tuorlo rosso, i lotti segnalati sono 22, con scadenze dal 4 al 19 novembre 2025: TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811.

L’avviso del ministero della Salute

In attesa degli accertamenti sanitari del caso, l’avviso sul sito dedicato del Ministero è stato pubblicato per la rilevazione di un potenziale rischio microbiologico, senza che sia stato però specificato la causa della contaminazione.

Come raccomandato in queste circostanze, il dicastero della Salute raccomanda a coloro che avessero acquistato una delle confezioni di uova corrispondenti a numeri di lotto segnalati di non consumarle e di riportarle al punto vendita.

L’azienda invita gli acquirente di presentarsi in negozio con una prova d’acquisto per ottenere la sostituzione del prodotto o un rimborso di pari valore.

uova-le-nostranelle-spinovo-lotti Virgilio Notizie

Leggi anche

ENEL

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo