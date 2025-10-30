Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico, 30 lotti ritirati
Il ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale di 30 lotti di uova a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso: numeri e scadenze
Potenziale rischio microbiologico su 30 lotti di uova fresche. Il ministro della Salute ha disposto il richiamo di diverse confezioni di uova a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso. I prodotti sono stati ritirati in via precauzionale dagli scaffali dei supermercati e altri esercizi commerciali.
Il richiamo sulle uova Le Nostranelle e Spinovo
Il provvedimento del ministero della Salute, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sulla sicurezza alimentare e i rischi sulla salute dei consumatori, è stato emesso in data 24 ottobre 2025.
Il richiamo è stato diffuso in relazione a diversi lotti di uova prodotte da due marchi dell’azienda Spinovo di Spino d’Adda, in provincia di Cremona, con sede in via Fornace 1 e codice identificazione dell’azienda IT U320E UE.
I lotti
Il ritiro riguarda 30 lotti a marchio Le Nostranelle, in confezioni da 6 pezzi, e Spinovo a tuorlo rosso, in cartoni da 30.
Le uova Le Nostranelle oggetto richiamo riportano date di scadenza dal 5 al 19 novembre 2025 e l’indicazione di questi otto lotti: TRC0511, TRC0611, TRC1011, TRC1111, TRC1211, TRC1311, TRC1711, TRC1911.
Per quanto riguarda il marchio Spinovo a tuorlo rosso, i lotti segnalati sono 22, con scadenze dal 4 al 19 novembre 2025: TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811.
L’avviso del ministero della Salute
In attesa degli accertamenti sanitari del caso, l’avviso sul sito dedicato del Ministero è stato pubblicato per la rilevazione di un potenziale rischio microbiologico, senza che sia stato però specificato la causa della contaminazione.
Come raccomandato in queste circostanze, il dicastero della Salute raccomanda a coloro che avessero acquistato una delle confezioni di uova corrispondenti a numeri di lotto segnalati di non consumarle e di riportarle al punto vendita.
L’azienda invita gli acquirente di presentarsi in negozio con una prova d’acquisto per ottenere la sostituzione del prodotto o un rimborso di pari valore.