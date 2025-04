Vecchioni invidioso di De Gregori, il disco buttato dalla finestra: "Ero partito di testa, un po' ubriaco"

Roberto Vecchioni invidioso di Francesco De Gregori. A raccontarlo è stato lo stesso cantautore milanese che ha spiegato che parecchi anni fa, ascoltando un brano del collega, fu assalito dalla rabbia e gettò un suo disco fuori dalla finestra in quanto non si capacitava di come l’artista romano riuscisse a esprimersi in modo così originale.

Roberto Vecchioni e il rapporto con gli altri musicisti

Oggi Vecchioni sorride ed è un fan di De Gregori. In gioventù, però, nutrì una intensa invidia nei confronti del musicista capitolino.

Le confessioni dell’81enne milanese sono arrivate nel corso di un’ospitata su Rai Radio2 nel programma “La versione di Andrea” (la puntata sarà trasmessa integralmente domenica 20 aprile alle ore 17:00).

Fonte foto: ANSA Roberto Vecchioni

Il cantautore lombardo, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “L’orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola”, ha chiacchierato con la conduttrice Andrea Delogu. A un certo punto ha parlato dei rapporti con gli altri musicisti e ha snocciolato l’aneddoto su De Gregori.

Vecchioni e l’invidia provata nel confronti di Francesco De Gregori

“Non ricordo se fosse Rimmel o addirittura Bufalo Bill, ma quando l’ho ascoltato l’ho buttato fuori dalla finestra. Sì, ma ero partito con la testa, erano tempi in cui certe volte ero anche un po’ ubriaco, era tanto tempo fa, poi ho smesso di fare queste cose”, ha narrato Vecchioni.

“Comunque sì è vero, l’ho fatto per invidia – ha ammesso -. Questo sentimento non dovrebbe esserci ma quando si è giovani c’è, esiste, poi col tempo te lo fai passare”.

Secondo Vecchioni, De Gregori “aveva inventato una lingua, inventato qualcosa che nessuno sapeva e nessuno sapeva comunicare come lui”.

“E mi sono detto ‘ma perché non ci sono arrivato?’. Oggi non lo farei mai, amo Francesco De Gregori che è un punto fermo nella canzone perché ne ha cambiato il linguaggio”, ha aggiunto.

L’amicizia con Francesco Guccini e Lucio Dalla

Nel corso dell’ospitata a “La versione di Andrea”, Vecchioni ha anche ricordato l’amicizia intrecciata con Francesco Guccini e il compianto Lucio Dalla. Su quest’ultimo, ha riferito ciò che spesso gli diceva: “Roberto tu sei bravo, scrivi delle cose bellissime, solo che non si capisce un ca..!”