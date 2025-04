Venezia, operazione in edifici abbandonati: 8 uomini espulsi per reati sul territorio, cosa hanno fatto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 8 uomini espulsi il bilancio di un’operazione interforze condotta dalla Polizia di Stato a Venezia. Tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, sono stati effettuati controlli in edifici abbandonati a Mestre e Marghera per contrastare criminalità e degrado urbano.

Operazione coordinata dalla Questura di Venezia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Questura di Venezia e pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Questore Gaetano Bonaccorso ha predisposto servizi interforze per monitorare gli stabili abbandonati nelle aree di Mestre e Marghera.

Identificazione e espulsione degli individui

Durante i controlli, sono stati rintracciati vari individui, tra cui 8 uomini di nazionalità straniera con pregiudizi di polizia. Questi sono stati identificati come irregolari sul territorio nazionale e, tramite l’Ufficio Immigrazione, espulsi e trasferiti presso diversi C.P.R. in attesa di rimpatrio.

Intervento in uno stabile di Mestre

Nella mattinata odierna, le forze di polizia sono intervenute in uno stabile abbandonato nel centro urbano di Mestre, noto per un recente episodio delittuoso. L’immobile è stato messo in sicurezza e 5 soggetti sono stati identificati e portati presso gli Uffici di Polizia per accertamenti.

Ulteriori accertamenti in corso

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia è stato contattato per valutare la regolarità della permanenza dei tre cittadini stranieri rintracciati. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità penali. L’edificio sarà presidiato fino al termine degli interventi di messa in sicurezza per evitare ulteriori occupazioni abusive.

