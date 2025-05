Viene preso a bastonate in testa a Viareggio poi sferra un pugno senza motivo a un passante, 37enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un episodio di violenza ha scosso Viareggio lo scorso 28 maggio, quando un uomo di 37 anni è stato denunciato per rissa e lesioni in Piazza Mazzini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio e lesioni, ha aggredito un passante senza motivo apparente, causando 7 giorni di prognosi.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la volante del Commissariato di Viareggio è intervenuta intorno alle 20:00 in seguito alla segnalazione di una rissa in Piazza Mazzini. Gli agenti hanno trovato un gruppo di persone, tra cui un uomo in evidente stato di agitazione e con macchie di sangue.

Ricostruzione dei fatti

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che l’uomo, irregolare sul territorio dal 2014, aveva dapprima danneggiato un’auto e poi sferrato un pugno in viso a un passante. Inoltre, era stato visto minacciare un connazionale con una spranga, ma è stato colpito alla testa con un bastone da quest’ultimo, che si è poi dato alla fuga.

Conseguenze legali

Lo straniero è stato fermato dai poliziotti e, dopo le cure in ospedale, denunciato per ubriachezza e lesioni. Essendo irregolare, è stato accompagnato presso il CPR di Bari in attesa dell’espulsione, come disposto dal Prefetto e dal Questore.

Fonte foto: IPA