Violenta rissa tra dipendenti nel cuore di Roma, chiusi due ristoranti a pochi passi dalla Fontana di Trevi

Due ristoranti nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, sono stati chiusi per cinque giorni a seguito di una rissa tra dipendenti. Il provvedimento è stato emesso dal Questore per garantire l’ordine pubblico.

Provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha disposto la chiusura temporanea dei due ristoranti in base all’art. 100 T.U.L.P.S. La decisione è stata presa per evitare ulteriori pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando l’alta affluenza turistica della zona.

La rissa tra dipendenti

La sospensione della licenza è scaturita da una rissa avvenuta tra i dipendenti dei due locali. L’episodio è iniziato con una lite, degenerata poi in minacce e violenze fisiche. L’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato, allertate tramite il numero 112, ha permesso di riportare la calma.

Conseguenze e indagini

La sera stessa, alcune delle persone coinvolte nella rissa hanno dovuto ricevere cure mediche negli ospedali locali. L’indagine, condotta dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, ha identificato quattro persone coinvolte nelle violenze, per le quali è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura di Roma.

Chiusura temporanea dei locali

Su input del Distretto, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha avviato un’istruttoria che ha portato alla decisione di chiudere i locali per 5 giorni.

