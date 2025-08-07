Virus West Nile, donna morta all’ospedale di Latina: ricoverata dal 24 luglio, è la sesta vittima nel Lazio
Una donna di 83 anni è morta a Latina per il virus West Nile, è la sesta vittima registrata nel Lazio
Ancora un decesso per il virus West Nile, una donna di 83 anni è morta all’ospedale di Latina, dove era ricoverata in rianimazione da due settimane. Si tratta della sesta vittima del virus trasmesso dalle zanzare registrata nel Lazio, la regione più colpita assieme alla Campania.
Donna morta a Latina per il virus West Nile
La sesta vittima del virus West Nile nel Lazio è stato registrata nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025.
Si tratta di una donna di 83 anni morta a causa del virus all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo riporta Ansa.
L’anziana, che viveva a Pontinia (Latina), soffriva di patologie pregresse: era stata ricoverata in gravi condizioni il 24 luglio e poi trasferita in terapia intensiva.
West Nile, sesta vittima nel Lazio
Come detto, si tratta del sesto caso di morte per il virus West Nile accertato nel Lazio, la regione italiana più colpita assieme alla vicina Campania.
Il quinto decesso per il virus appena tre giorni fa, un uomo di 77 anni morto anche lui al Santa Maria Goretti e con patologia concomitanti.
Prima di lui era morta una donna di 93 anni di Cisterna di Latina, prima ricoverata a Velletri e poi allo Spallanzani di Roma.
A causa del virus trasmesso dalle zanzare sono morte in precedenza un 86enne di Latina, un 77enne di Isola del Liri e una 82enne di Nerola.
Notizia in aggiornamento