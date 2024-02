La simpatica conduttrice TV Benedetta Parodi ha recentemente cambiato faccia all’arredamento di casa ed ha condiviso con più di un milione di Istagram follower tutte le modifiche apportate all’ambiente domestico.

A dominare sono i toni caldi e vivaci del rosso per la zona giorno e quelli frizzanti del verde o rilassanti dell’azzurro per gli ambienti dedicati al lavoro e al riposo.

La cucina

Anche quando è lontana dagli impegni culinari televisivi, Benedetta non rinuncia a cucinare ricette sempre nuove e sfiziose per la sua famiglia e per il popolo dei social. La sua cucina è caratterizzata dai colori rosso ed arancione, con pensili in legno a listelli e tavolo con piano in marmo. A dare un tocco allegro e personale, le mensole cariche di tazze colorate. Sulla porta, un cartello di gusto retrò con la scritta “cuisine”.

La zona living

La sala da pranzo della dimora Parodi-Caressa, è stata rinnovata nelle ultime settimane. Per accogliere gli ospiti, il protagonista è un grande tavolo ovale con ripiano in vetro, da apparecchiare con il tocco magico di Benedetta. Sulla parete, una credenza rossa sovrastata da una capientissima libreria in legno.

In salotto, l’elemento principe è il caminetto tinteggiato in azzurro. Un confortevole divano blu è andato a sostituire le due poltroncine color senape che Fabio aveva voluto per la zona studio e l’angolo TV, un po’ scomode per passarci molto tempo a guardare lo schermo o a leggere un buon libro.

La zona notte

La Parodi non è solita postare scatti della sua camera da letto, mentre l’anticamera-notte fa spesso da passerella per i reel in cui mostra gli abiti che indosserà sui vari set, oppure i capi della cabina armadio che metterà in valigia per i viaggi di lavoro e di piacere. Verde e bianca, con ampia scrivania e libreria, la nuova cameretta di Diego, il piccolino di famiglia. Per lui, un comodo letto dalla linea essenziale e una poltrona da gaming. La primogenita Matilde, invece, ha una graziosa camera “in rosa”, con un grande specchio. Imminente per lei il trasloco per motivi di studio.

Gli esterni

La casa di Benedetta è dotata di giardino e di un ampio terrazzo, con divanetti, tavolo e sedie in ferro battuto foderati di bianco e decorati con cuscini colorati, per i momenti di relax all’aria aperta. Non può mancare un tocco di verde, con piante aromatiche indispensabili per le ricette in cucina, grandi vasi con piante maestose come la dracaena e l’aralia e cestini pieni di fiori. Una scala a chioccola collega l’outdoor con il piano superiore.