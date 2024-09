Bomba d'acqua a Roma: strade allagate fino al Vaticano

Strade allagate e alberi caduti per la bomba d’acqua che si è abbattuta su Roma. Una forte ondata di maltempo con un intenso temporale, pioggia e vento, si è riversata sulla Capitale nelle ultime ore.

Alcune vie e sottopassi si sono allagati. In via Ottaviano alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute a causa del forte vento. Anche a piazza Risorgimento sono stati scaraventati diversi tavolini, sedie e ombrelloni.

L’acqua ha raggiunto anche il sottopasso pedonale che collega San Pietro a via delle Fornaci. Disagi e allagamenti anche nel centro storico, che è tra le zone più colpite, insieme al quartiere Prati. Diverse le segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia locale. Alberi caduti in via Valle Aurelia, all’altezza della fermata metro.

Nel video via Aurelia, a pochi passi dal Vaticano.

Video tratto da: Instagram / Welcome to Favelas